The Sims 4 Oasi Innevata | Anteprima

The Sims 4 sta per ricevere il suo decimo Expansion Pack, Oasi Innevata, e noi abbiamo potuto passare qualche ora in compagnia dei nostri cari Sim tra le bellezze invernali e orientali del Monte Komorebi. Il nuovo scenario è la meta ideale per gli amanti della montagna, degli sport e delle lunghe escursioni, per chi ama rilassarsi e prendere parte ai pittoreschi eventi che animano le giornate e per chi apprezza lo stile e la cultura giapponese. A tal proposito negli scorsi giorni è serpeggiato del malumore nella community, soprattutto tra i fan coreani, che hanno ritenuto il trailer di presentazione e alcune funzionalità del gioco offensive perché rappresentative del colonialismo giapponese, una pagina di storia molto sentita in Corea. È intervenuto direttamente il producer Graham Nardone – SimGuruGraham – a spiegare che i Sim non si inchineranno più di fronte ai templi nello scenario di Monte Komorebi, inoltre alcune stampe su vestiti e oggetti che accidentalmente potevano evocare simbologie con significati storici dolorosi saranno aggiornate per il lancio. Maxis ha dichiarato che si tratta di un passo verso l’inclusività, tema che già aveva scaldato gli animi in occasione del Game Pack Viaggio a Batuu per la mancata risoluzione dei problemi visivi dei colori della pelle; una prima soluzione è arrivata nel mese di ottobre. A dicembre sono previsti almeno un centinaio di nuovi colori dalle tonalità fredde, neutre e calde, con maggiore enfasi per i colori della pelle più scuri. Nonostante il freddo invernale di Oasi Innevata, i prossimi saranno mesi caldi per la simulazione di vita di EA.

Re della montagna

Monte Komorebi è diviso in tre quartieri: Wakaba, la zona più moderna; Sembamachi, il centro cittadino più antico immerso nella natura e Yukimatsu, la cima del monte con i suoi impianti sciistici e la stazione termale per ricaricarsi dopo una giornata sulle piste. Per vivere tutte le novità di Oasi Innevata abbiamo potuto optare per un trasferimento permanente acquistando un lotto o scegliendo di affittare una casa per qualche giorno di vacanza. Lo stile è indubbiamente un insieme ben amalgamato di tradizione e modernità, dove agli arredi più minimalisti e zen si associano anche decorazioni più colorate e festanti come le carpe Koinobori e le lanterne di carta. Finestre, separé e porte in stile shoji e Kotatsu caratterizzano gran parte dei nuovi arredi che si arricchiscono anche della possibilità di creare giardini con pini, aceri e ninfee. L’abbigliamento segue lo stesso mix di tradizione e modernità con una vasta scelta di abiti da neve come giacche, felpe e maglioni sia di tipo sportivo che perfetto per il quotidiano e abiti tradizionali giapponesi. A far parte del nostro Sim in maniera più significativa sono invece i due tratti aspirazione “Appassionato di sport estremi” e “Turista del monte Komorebi” che andranno come di consueto a influenzare l’esperienza e a delineare tutta una serie di desideri da soddisfare.

Come parte delle nuove attività e luoghi di interesse spiccano l’Onsen, le piste, i tracciati escursionistici e i festival. Nel centro termale possiamo far rilassare i Sim nell’acqua bollente, mentre socializzano e si godono il meritato riposo. Proprio come nella realtà è buona regola lavarsi nell’area docce prima di immergersi, non vorrete sentirvi a disagio ed essere mal visti a causa del vostro inappropriato comportamento. Galateo e altre usanze, come il togliersi le scarpe prima di entrare in casa, sono tutti elementi che conferiscono quel tocco in più che si aspetterebbe proprio da una simulazione. Gli sport praticabili includono scii, snowboard, slitta e arrampicata. Migliorare le proprie abilità con la tavola o le arrampicate permette di accedere a percorsi più avanzati, ma attenzione perché il rischio di infortunio è dietro l’angolo – o sorte anche peggiore – nonché la tristezza per una discesa tutt’altro che perfetta. Passare un po’ del tempo con la propria famiglia costruendo pupazzi o partecipando a una battaglia di palle di neve però potrebbe essere la scelta ideale per chi non se la sente ancora di affrontare le piste più complesse. Per chi preferisce attività meno adrenaliniche ma più rilassanti, ci sono molti sentieri escursionistici, ideali anche da fare in gruppo. Un’escursione portata a termine con successo infonde fiducia e dà una bella scossa positiva al vostro stato d’animo. Anche se non si corre il brivido di lanciarsi in acrobazie ad alta velocità, la fauna locale non è proprio amichevole ed è meglio essere attrezzati per ogni incontro.

Ogni area, oltre ad essere unica per stile ed edifici, ospita alcune giornate speciali in determinati giorni e orari della giornata: il Festival della Luce, il Festival della Neve, il Festival della Gioventù dedicato ai più piccoli. Questi eventi sono occasioni per prendere parte ad attività collettive, mangiare cibi unici come i Taiyaki – un dolce giapponese a forma di pesce –, collezionare abbigliamento a tema interagendo con i distributori automatici o scattare un selfie con la mascotte di Monte Komorebi. Tra fuochi d’artificio e falò, lanterne di carta galleggianti o attrazioni, il tempo scorre in modo lieto.

Stili di vita e sentimenti

Oltre ai nuovi oggetti e alle divertenti attività per tutta la famiglia, verranno introdotti anche Sentimenti e Stili di vita, un nuovo sistema che andrà ad arricchire l’attuale gestione delle relazioni e personalità del singolo Sim. Già lo scorso gennaio Maxis aveva lanciato un sondaggio aperto a tutti i fan per tastare il terreno sulle funzionalità più richieste e le aree in cui intervenire per migliorare gli aspetti che iniziano a sentire il peso degli anni. Proprio relazioni e identità sono tra le qualità centrali di un gioco come The Sims e al tempo stesso sono caratteristiche che non sempre riescono a cogliere tutte le sfumature della vita per come sono attualmente strutturate.

Un arricchimento delle dinamiche sociali era quindi nel mirino dei giocatori da molto tempo e il nuovo sistema aggiunge un livello ulteriore al quale prestare attenzione. Gli stili di vita esprimono le abitudini e i comportamenti di un Sim nel corso del tempo, sono quindi caratteristiche che vanno acquisite col tempo a seconda del modo in cui scegliamo appunto di comportarci e vivere la nostra quotidianità. Ad esempio, perfetto per questa espansione è lo stile di vita energico che premia tutti gli utenti che si dedicano ad attività sportive o carriere ad alto tasso di dinamismo. Trattandosi di stili di vita, quindi radicati in profondità, prendere una deviazione dalle proprie abitudini per lungo tempo può far nascere stati di tensione o scontentezza.

I sentimenti esprimono l’impressione che un Sim ha di un altro Sim. Più si interagisce e si fanno esperienze insieme, più è facile sviluppare dei sentimenti. Quando i Sim si trovano nelle vicinanze, i sentimenti intervengono per influenzare comportamenti e umore. Più i Sim sono legati da solidi rapporti, maggiori potrebbero essere gli effetti positivi, così come l’aver condiviso dei bei momenti insieme rafforza il senso di vicinanza. Se un Sim che adoriamo si sente felice, è probabile che parte di quella felicità sarà trasmessa anche a noi, di contro potremmo anche sentirci un po’ giù se qualcuno a noi vicino sta attraversando un periodo non felice.

Conclusioni

Oasi Innevata si presenta come un’espansione ricca di attività per tutti i gusti, con eventi meteorologici da tenere d’occhio quando si vuole intraprendere un’arrampicata o un viaggio. C’è chi ne ha criticato l’uscita separata da Stagioni, ma crediamo che quella espansione avesse già al suo interno una mole non indifferente di contenuti e dinamiche risultando già corposa e al tempo stesso ben bilanciata. Tutti gli appassionati della cultura giapponese troveranno contenuti in linea con le loro preferenze, ma al di là di vestiti, decorazioni e mobili, ciò che più cattura l’attenzione è l’implementazione dei sentimenti e degli stili di vita. Pur condividendo un’esperienza, i Sim possono provare sensazioni differenti su come è andata a seconda della loro personalità e degli obiettivi. È qualcosa che aggiunge più profondità alle relazioni.