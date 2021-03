The Sinking City: accuse pesanti al publisher, rischiano 7 anni di carcere

The Sinking City negli ultimi giorni sta vivendo una vicenda non certamente piacevole. Proprio la scorsa settimana successe una cosa alquanto strana, dove gli sviluppatori Frogwares urlavano a gran voce di non comprare la versione recentemente apparsa su Steam perché non loro. Come ben sapranno gli appassionati, il titolo investigativo basato sui romanzi di H.P. Lovecraft fu rimosso dagli store digitali per via di screzi tra il team di sviluppo ed il publisher Nacon, accusato di non aver versato nei loro confronti un milione di dollari di incassi.

La situazione è diventata ancora più oscura quando proprio in queste ore Frogwares ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube ufficiale in cui vengono spiegati alcuni retroscena della diatriba con Nacon. Stando a quello che il team di sviluppo dichiara, il publisher avrebbe acquistato il gioco tramite un sito esterno per poi utilizzare, in modo totalmente illegale, una chiave crittografica del gioco riuscendo così a piratarlo e renderlo di sua proprietà. L’azienda avrebbe successivamente modificato alcuni elementi all’interno del file per cercare di non farsi scoprire, cosa a quanto pare non riuscita.

Le accuse sono decisamente molto pesanti, e se questa storia fosse vera, Il CEO di Nacon rischierebbe fino a sette anni di carcere, mentre l’azienda sarà costretta a risarcire il team di sviluppo. Una storia certamente orribile, che non fa bene né all’azienda, né a The Sinking City, ma soprattutto al settore videoludico in generale. Qui di seguito vi lasceremo il video postato dalla società cosicché potrete guardarlo e studiarlo per conto vostro, in ogni caso ad oggi non sappiamo come si evolverà la situazione, vi invitiamo quindi di seguire le nostre pagine per scoprire le eventuali novità.

Cosa ne pensate di questa vicenda? Avete giocato a The Sinking City? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. In attesa di aggiornamenti, vi ricordiamo che il gioco è disponibile su Steam ma è stato preso di mira da molti utenti che, sapendo della storia, invitano i videogiocatori a non acquistarlo.