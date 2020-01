The Walking Dead: tornano su Steam tutte e quattro le stagioni Telltale

Il recente fallimento di Telltale Games, ha portato alla scomparsa dei titoli sviluppati dalla software house americana dagli store digitali, compreso Steam. Sebbene The Walking Dead L’Ultima Stagione è andata avanti nello sviluppo, gli episodi rilasciati successivamente sono diventati esclusivi di Epic Games Store. Ma c’è una buona notizia per gli appassionati della serie a tema zombie di Telltale, dato che tutte le quattro stagioni stanno per ritornare anche su Steam.

Skybound Games, la società che attualmente possiede l’IP, ha annunciato che tutte e quattro le stagioni di The Walking Dead di Telltale torneranno ad essere disponibili su Steam da oggi. Non solo, ma la Stagione 2 e A New Frontier verranno ora rese disponibili anche per Nintendo Switch tramite l’eShop.

TT The Walking Dead Fans! Two good pieces of news for this Twosday: 1) S2 and S3 of TT TWD are now in the Nintendo Switch eShop! Play through all 4 seasons on the go! https://t.co/aGKr0AoXBQ 2) All 4 seasons will be back on Steam….tomorrow! https://t.co/tRB6VCCVJY — Skybound Games (@skyboundgames) January 21, 2020

Non è stato ancora confermato invece, se anche The Walking Dead: The Telltale Definitive Series sarà disponibile all’acquisto su Steam. Quest’ultima versione include tutte e quattro le stagioni principali più lo spin off The Walking Dead Michonne e il DLC 400 Days, più vari contenuti bonus tra cui un documentario e l’impostazione grafica “Graphic Black”. Non è detto che tale versione rimanga fuori da Steam per sempre, ma al momento non si hanno notizie a riguardo da parte di Skybound Games.

Il ritorno della saga di Telltale sembra una più che ottima occasione per scoprire, o riscoprire, una saga molto amata dagli appassionati dell'universo creato da Robert Kirkman.