The Walking Dead: The Final Season, svelata la data d’uscita del quarto episodio?

The Walking Dead: The Final Season è il capitolo finale della serie Telltale Games, ora di proprietà di Skybound Games. La stagione è composta da quattro episodi e, attualmente, sono stati distribuiti i primi tre. Non vi è ancora una data ufficiale per l’ultima avventura di Clementine, ma forse è stata comunque svelata.

Come riporta Dualshocker.com, infatti, attraverso il menù degli episodi in-game è possibile scoprire che Episode 4: Take Us Back arriverà il 26 marzo 2019. Potete vedere l’immagine “incriminata” qui sotto.

Per quanto un’immagine di gioco sia credibile, dobbiamo considerare quest’informazione come un rumor: Skybound Games non ha ancora ufficialmente annunciato la data di uscita. Inoltre, è possibile che quest’ultima cambi in seguito alla necessità di risolvere qualche problema dell’ultimo minuto.

Possiamo però affermare che non dovrebbe mancare molto alla conclusione del viaggio iniziato nei panni di Lee anni fa. Vi ricordiamo che The Walking Dead: The Final Season è attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. I giocatori PC che desiderano acquistare la serie, possono farlo unicamente sull’Epic Games Store. Nel caso nel quale, però, abbiate già comprato il Season Pass su Steam o su altri store, riceverete l’ultimo episodio senza costi aggiuntivi tramite aggiornamento.