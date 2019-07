The Witcher 3: Exodus Reshade trasforma il gioco grazie al ray tracing

The Witcher 3 rinasce completamente grazie alla Exodus Reshade: la mod agisce su innumerevoli fattori tra i quali anche il ray tracing, ma non solo.

The Witcher 3 è, ancora adesso, un gioco di alta qualità visiva, sopratutto su PC. Questo però non significa che non possa essere migliorato: il mondo dei modder è sempre attivo in tal senso e ci permette di applicare qualche modifica grafica al capolavoro di CD Projekt RED per potenziare questo o quel dettaglio. Ora, però, tramite le pagine di NexusMods scopriamo che Thibault Taillefer ha rilasciato la versione definitiva della sua Exodus Reshade, ovvero una mod che cerca di spingere la versione PC di The Witcher 3 Wild Hunt il più vicino possibile al fotorealismo, tramite l’utilizzo del ray tracing e di molte altre tecnologie, senza per questo andare a intaccare lo stile originale del gioco.

Il modder ha costruito la Exodus Reshade sopra il tool ReShade, già molto amato da altri content creator di GTA 5. Taillefer ha anche modificato asset grafici e vari strumenti creati da altri modder, andando a migliorare la palette cromatica, le texture, gli effetti particellari, l’illuminazione e i modelli dei personaggi. Il lavoro del modder è stato quindi finalizzato all’integrazione e al perfezionamento dei tool più usati, migliorando elementi come Ambient Light, Chromatic Aberration, Clarity 2, FilmGrain 2, FXAA, qUINT Bloom, qUINT Lightroom, Surface Sharpen, Technicolor 2 e qUINT Ray Tracing.

È ovviamente possibile impostare manualmente i vari parametri, così da adattare la mod alla propria macchina da gioco e alle proprie esigenze, ma il modder ha anche pensato di aggiungere dei set predefiniti: Extreme Version (che ha un grande impatto sugli FPS, abbassandoli anche di 40), Original Version (ovvero quella raccomandata per il gioco, impatta di 10-15 FPS) e la Lite Version (5-10 FPS in meno). Ovviamente molto dipende anche dal vostro computer.

Potete trovare la mod a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate dei risultati?