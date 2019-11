The Witcher 3 e molti altri giochi arriveranno su Xbox Game Pass

Ormai è ben risaputo che il servizio in abbonamento ludico di Microsoft (ovvero Xbox Game Pass) risulta come un must have assoluto per ogni giocatore. La continua scelta della casa di Redmond nel scegliere di sopportare questo “prodotto” con titoli sempre più di rilievo sicuramente inizia a dare ottimi risultati. Dopo la proposta delle varie esclusive di casa come Gears 5 ma anche di titoli tripla A in voga come The Outer Worlds, la libreria Game Pass non sembra conoscere la parola “limite”. Ora, è stato annunciato che anche The Witcher 3 si unirà alla festa.

Ma non è solo il titolo di CD Project RED a essere tra le nuove aggiunte; durante la serata odierna infatti, grazie all’evento X019, siamo venuti a scoprire quale altro titolo si unirà al catalogo già vasto del servizio Microsoft. Tra di essi spiccano nomi comeAge of Empires II: Definitive Edition (PC), Age of Wonders: Planetfall (Console, presto per PC), Hearts of Iron IV: Cadet Edition (PC), LEGO: The Ninjago Movie Videogame (Console), RAGE 2 (Console, presto per PC), Remnant: From the Ashes (Console), The Talos Principle (Console & PC) e Tracks: The Train Set Game (Console & PC), disponibili già da oggi.

Dopo i rumor rilasciati durante le scorse giornate, siamo quindi venuti ufficialmente a scoprire che The Witcher 3 Wild Hunt diventerà ufficialmente parte integrante di Game Pass durante il prossimo mese (più precisamente il 19 Dicembre). Quindi se non avete mai avuto l’opportunità di recuperare il pluri-premiato titolo CD Projekt RED, grazie a Game Pass ne avrete la possibilità.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo particolare annuncio, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che The Witcher 3 Wild Hunt è attualmente disponibile anche per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.