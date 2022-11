In questi giorni The Witcher 3 è tornato sulla bocca di tutti per via del nuovo update next gen disponibile a partire dal 15 dicembre. L’annuncio è stato quindi seguito da ulteriori e diretti dettagli in merito alla nuova veste grafica del titolo, confermando anche l’inserimento di alcuni elementi provenienti dalla serie Netflix, tra cui qualcosa che nessun fan è mai riuscito a digerire del tutto.

Stiamo parlando delle armature “rugose” che nello show televisivo vengono indossate dai soldati provenienti da Nilfgaard. Negli anni la maggior parte degli appassionati non ha troppo gradito la loro caratterizzazione estetica, e adesso saranno un elemento certo anche delle prossime avventure all’interno del terzo videogioco dedicato allo strigo.

Ritornando per un secondo al nuovo update di The Witcher 3, tutti coloro che già possiedono il videogioco riceveranno, oltre alle migliorie grafiche, anche una serie di nuovi accessori e abbellimenti, che comprendono cosmetici e abiti (non soltanto per Geralt di Rivia). In aggiunta verranno rilasciate nuove missioni con cui proseguire il proprio viaggio, alcune fra le mod preferite di sempre dalla community, accompagnate dalla modalità fotografia e dalla correzione di alcuni e importanti bug, così da ottimizzare il più possibile la situazione.

In base a quanto rivelato fino a ora le nuove missioni di The Witcher 3 saranno anch’esse strettamente connesse con la serie TV, proponendoci esperienze a tema di cui, almeno per ora, non sappiamo ancora nulla. Questi recenti aggiornamenti vanno a sommarsi con gli attuali piani recentemente ufficializzati da CD Projekt Red connessi con la saga dello strigo in ambito videogiochi.

Vi ricordiamo che The Witcher 3 rappresenta uno dei caposaldi del suo genere, nonché uno dei titoli più longevi, dal punto di vista del successo e dell’interesse generale degli appassionati, mai pubblicati. Non ci resta che attendere nuovi dettagli sul titolo e su tutte le altre iniziative attualmente in corso d’opera.