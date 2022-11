Da quando CD Projekt RED annunciò di essere al lavoro su un aggiornamento next-gen dell’acclamato The Witcher 3 Wild Hunt, i fan di questo terzo capitolo della saga videoludica sullo strigo Geralt di Rivia hanno drizzato le antenne. Ora, a qualche mese dall’annuncio della data di lancio del suddetto aggiornamento, la compagnia polacca è tornata per mostrarci in azione il terzo The Witcher mosso dalle novità next-gen, e quanto mostrato risulta davvero sorprendente.

Proprio in queste ore CD Projekt RED ha svelato ulteriori novità su questa nuova edizione di The Wither 3 Wild Hunt. Come se non bastasse, la serata di ieri ha portato alla luce anche un trailer che ci permette di vedere come apparirà il classico del fantasy videoludico con queste aggiunte moderne. In primis è stato confermato che su console PS5 e Xbox Series X il gioco girerà a 60FPS nella modalità performance e a 30FPS con Ray Tracing attivo nella modalità quality.

Grazie a questo aggiornamento gran parte dell’esperienza grafica e visiva proposta da The Witcher 3 è stata rivista e migliorata. Oltre alla presenza del Ray Tracing, è stata aggiunta un’illuminazione in tempo reale e implementata la tecnologia FSR 2.0. Anche le texture sono state migliorate e il team ha apportato una serie di migliorie alla quality of life di tutta l’esperienza.

Se giocherete a questa nuova edizione di The Witcher 3 su PlayStation 5, inoltre, potrete godere di un’esperienza ancora più immersiva grazie al supporto dei sensori aptici del controller DualSense. Insomma, come possiamo vedere anche dal nuovo trailer, sembra che con questo update The Witcher 3 tornerà a brillare ancora più di prima su console di ultima generazione e PC. Vi ricordiamo che questo aggiornamento next-gen verrà reso disponibile il prossimo 14 dicembre 2022.

