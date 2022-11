Come abbiamo scoperto qualche mese fa, il futuro di CD Projekt RED non è mai stato così entusiasmante e ricco di tante esperienze diverse. I fan della serie The Witcher, per esempio, saranno molto felici di sapere che oltre al remake del primo storico capitolo videoludico, è attualmente in sviluppo anche una nuova trilogia più qualche spin-off. In tutto ciò è in arrivo anche la versione next-gen di the Witcher 3 Wild Hunt, e finalmente abbiamo una data di lancio.

L’annuncio della data di uscita sulle console di ultima generazione di The Witcher 3 Wild Hunt è arrivato qualche istante fa, quando CD Projekt RED ha svelato le ultime informazioni riguardo a questo progetto. Sebbene il terzo capitolo abbia ormai sulle spalle sette anni, questa nuova rivisitazione per console next-gen è stata molto richiesta dai fan, tanto che più volte sono state poste richieste riguardo alla data di questa nuova versione del gioco.

Come annunciato dalla compagnia polacca, The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition uscirà il prossimo 14 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Questa nuova versione del classico di CD Projekt RED va a migliorare il titolo grazie alla potenza delle console di attuale generazione e degli hardware moderni per PC. Tra questi miglioramenti visivi, ci sono il supporto per il ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi su console e una serie di mod integrate nell’esperienza di gioco.

Infine, la nuova versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile per l’acquisto in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con tutti i DLC gratuiti rilasciati fino ad oggi ed entrambe le espansioni principali: Hearts of Stone e Blood and Wine. Inoltre, un aggiornamento next-gen gratuito sarà disponibile per tutti coloro che possiedono una qualsiasi versione del gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC. Se siete fan del formato fisico, inoltre, sarete felici che un’edizione fisica verrà rilasciata più avanti rispetto al lancio digitale.