Nel corso degli ultimi giorni dello scorso anno, CD Projekt RED ha finalmente lanciato il tanto desiderato aggiornamento next gen per The Witcher 3: Wild Hunt. Si tratta di una versione più moderna del gioco, che aggiunge il ray tracing e rende l’avventura di Geralt di Rivia ancora più bella rispetto alla versione base. Con l’uscita di questo update però non si ferma il supporto alle mod e in particolare a quella che permette di vivere il gioco in prima persona.

Proprio l’anno scorso, infatti, la mod che trasforma The Witcher 3: Wild Hunt in prima persona debuttava su Nexus, diventando ovviamente un successo. L’add-on non era però compatibile con la nuova versione del gioco, ma ora, grazie a un lungo lavoro da parte del creatore, anche la mod è stata resa compatibile.

Purtroppo non tutto è andato per il verso giusto. Anche se la mod è stata resa compatibile con la nuova versione, il creatore della stessa ha affermato che ci sono diversi bug, tra cui le ombre di Geralt che non funzionano correttamente con il ray tracing e l’interazione di alcuni oggetti, per cui è necessario tornare alla visuale più classica del gioco. In aggiunta, la mod non funziona quando si prende il comando di Ciri. Tutti bug che ovviamente verranno risolti nel corso del prossimo futuro, ma al momento se si vuole provare la mod è necessario prendere atto di queste limitazioni. Poco più in basso trovate infine il video di gameplay della mod, tratto ovviamente dalla versione next gen del gioco.

Se siete interessati a provare la mod, potete scaricarla da questo indirizzo. Come di consueto in questi casi, vi invitiamo ovviamente a leggere la guida all’installazione, per evitare eventuali problemi. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

