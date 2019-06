The Witcher 3: peso e risoluzione della versione Switch svelati

The Witcher 3 arriva su Nintendo Switch, ma quale risoluzione? Gli sviluppatori rispondono alla domanda, svelando anche contenuti e peso del file.

Durante il Nintendo Direct sono stati svelati moltissimi giochi che saranno disponibili nel corso del 2019 e del 2020. Non parliamo solo di titoli first party Nintendo, ma anche di videogame di terze parti: l’elenco completo è disponibile a questo indirizzo; ora, però, ci concentriamo su uno in particolare The Witcher 3, l’amatissimo GDR di CD Projekt RED.

L’opera del team polacco è stata al centro dei rumor per alcune settimane prima dell’E3 2019. Molti riteneva improbabile che il gioco riuscisse a girare sulla console ibrida di casa Nintendo, ma chiaramente gli sviluppatori di Saber Interactive non hanno avuto problemi a convertire il gioco su Switch. È chiaro che questa versione non sarà paragonabile a quella per PS4 e Xbox One (e non parliamo nemmeno di quella PC), ma comunque i fan sono felici di poter giocare un capolavoro di questo calibro in versione portatile.

Tramite Twitter, però, un utente ha chiesto alla pagina ufficiale del gioco a quale risoluzione girasse il titolo. La risposta è arrivata immediatamente: 540p in versione portatile e 720p dinamici in versione docked. Considerando la mole del gioco, sempre ammesso che il tutto giri a 30 FPS stabili, si tratta di un risultato tutt’altro che negativo. Per quanto riguarda il peso del gioco, è stato annunciato che The Witcher 3 richiederà 32 GB per l’istallazione.

Infine, è stato confermato che il gioco conterrà sia le espansioni (Blood and Wines, Hearts of Stone) sia i 16 DLC gratuiti distribuiti nel periodo dell’uscita. Inoltre, sarà distribuita anche una versione fisica del gioco con alcuni bonus: ci sarà la mappa del mondo di gioco, un compendio dell’universo narrativo e un set di sticker (potete vedere l’immagine poco sopra).

Diteci, cosa ne pesante di quanto raggiunto dal gioco? Risoluzione e peso sono validi, oppure credete che avrebbero dovuto fare di meglio?