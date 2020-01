The Witcher 3 torna tra i più venduti su PS4, merito di Netflix?

CD Projekt RED, sviluppatore della serie di videogiochi basati sui romanzi di Andrzej Sapkowski, ha ormai creato la propria schiera di fan e ha dimostrato ampiamente le proprie capacità; la nuova opera sulla quale il team polacco è al lavoro, Cyberpunk 2077, è infatti una delle più attese. La fama degli sviluppatori è aumentata sopratutto grazie a The Witcher 3, un titolo che ha vari anni sulle spalle e che, di norma, dovrebbe ormai essere solo un ricordo. I più informati, però, già sapranno che non è esattamente così.

Grazie allo show di Netflix, anch’esso basato sui romanzi ma senza alcun legame con i giochi, The Witcher 3 sta vivendo una seconda giovinezza. Non solo il numero di giocatori PC è aumentato notevolmente, facendo rientrare l’opera nella Top 10 dei titoli più giocati su Steam, ma ora scopriamo che in versione PS4 il gioco ha ricominciato a vendere. Più precisamente, la versione digitale è la settima più venduta sul PlayStation Store USA, uno dei mercati più grandi del mondo.

Durante il mese di dicembre, The Witcher 3 ha saputo battere Madden NFL 20, Minecraft, Marvel’s Spider-Man, Red Dead Redemption 2, God of War, Rocket League e molti altri giochi di alto livello molto amati dal pubblico. Recentemente, inoltre, CD Projekt RED è riuscita a trovare un nuovo accordo con Sapkowski per l’utilizzo dei diritti dei romanzi: molti ora sperano che il team si metta al lavoro su un nuovo gioco della serie.

Attualmente, in ogni caso, CD Projekt RED è al lavoro su Cyberpunk 2077 e continuerà a dedicarvisi anche dopo l’uscita. Sappiamo già, infatti, che possiamo aspettarci un supporto simile a The Witcher 3, ovvero una serie di DLC minori gratuiti (equipaggiamenti e missioni secondarie, nel caso di The Witcher 3) e corpose espansioni a pagamento. Inoltre, sarà anche rilasciata una modalità online, la quale però è ancora in lavorazione.

The Witcher 3 sarà quindi il più recente capitolo della saga ancora per un po’ di tempo, a meno di sorprese.