The Witcher 4 annunciato a sorpresa con un trailer: Ciri sarà la protagonista

L'attesa è finalmente finita per milioni di appassionati di videogiochi fantasy in tutto il mondo. CD Projekt RED, la rinomata casa di sviluppo polacca, ha ufficialmente annunciato con un trailer durante i The Game Awards 2024 l'arrivo di The Witcher 4, il nuovo capitolo della saga che ha conquistato il cuore di giocatori e critica.

Non è stata annunciata una data (o un anno) di uscita, mentre sono state confermate le voci che giravano negli ultimi mesi: Geralt non sarà il protagonista del gioco, bensì passerà il testimone a Ciri.

Questo annuncio segna, quindi, l'inizio di una nuova era per la serie, promettendo di portare l'esperienza di gioco a livelli mai visti prima. The Witcher, basato sui romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, ha già dimostrato di essere una delle saghe videoludiche più amate e rispettate degli ultimi anni.

Con The Witcher 4, CD Projekt RED si prepara a esplorare nuovi territori narrativi e gameplay, abbandonando - almeno a quanto sembra dal trailer - Geralt, personaggio estremamente amato dal pubblico e optando per Ciri come protagonista.

L'annuncio di The Witcher 4 non è solo una notizia entusiasmante per i fan, ma rappresenta anche un momento significativo per l'industria dei videogiochi nel suo complesso. La serie The Witcher ha sempre spinto i confini di ciò che è possibile in un RPG open-world, e ci si aspetta che questo nuovo capitolo non faccia eccezione.

Nonostante l'entusiasmo, CD Projekt RED si trova di fronte a notevoli sfide. La compagnia dovrà dimostrare di aver imparato dalle difficoltà incontrate con il lancio di Cyberpunk 2077, assicurandosi che The Witcher 4 sia all'altezza delle aspettative sia in termini di qualità che di stabilità al momento del rilascio.

Inoltre, l'azienda dovrà bilanciare l'innovazione con il rispetto per l'eredità della serie. I fan si aspettano un'evoluzione, ma anche la preservazione di quegli elementi che hanno reso The Witcher così amato.