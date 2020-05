The Witcher gratis su PC: ecco il link per il download

Ieri era il quinto anniversario dell’uscita di The Witcher 3 Wild Hunt, il grande capolavoro di CD Projekt RED. La saga è ormai una delle più apprezzate del mondo videoludico e, a partire da un minigioco, è anche stato creata una nuova IP: Gwent. Ora, per promuovere il gioco di carte collezionabili, CD Projekt ha indetto una promozione molto interessante: iscrivendosi alla newsletter di GOG.com, si otterrà una carta gratis e, sopratutto, una copia di The Witcher gratis in versione Enanced Edition, ovvero la versione più completa del primo capitolo che ha dato il via alle avventure dello strigo.

Tutto quello che dovete fare è raggiungere la pagina dedicata su GOG.com e selezionare “Subscribe & Claim”, visibile al centro della pagina in un riquadro arancione. A quel punto, vi verrà richiesto di fare il log in con il vostro account GOG.com: nel caso non lo abbiate, potete anche usare il vostro account Facebook.

È possibile che durante l’accesso vi sia richiesto di immettere un codice: si tratta dell’autenticazione a due fattori, pensate per evitare accessi illeciti. Vi dovrebbe arrivare, in tal caso, un codice a quattro cifre tramite email, che dovrete poi inserire. Una volta fatto l’accesso, dovrete premere nuovamente Subscribe & Claim. In una nuova schermata, potrete infine premere “Get if free” per ottenere la vostra copia di The Witcher gratis.

A quel punto, verrete rimandati allo store e il prezzo del gioco (attualmente in offerta) cambierà da poco più di un dollaro/euro a zero dollari/euro. Premendo il tasto verde sotto il prezzo lo aggiungerete al carrello acquisti che potete trovare in alto a destra. Da lì, potete andare al checkout e potrete “pagare” il gioco a zero euro. In questo modo, avete ora accesso a una copia di The Witcher gratis.

Ecco i requisiti minimi:

OS: Windows 7

Processore: Intel Pentium 4 2.4 GHz o Athlon 64 +2800 (Intel Pentium 4 3.0 GHz o AMD Athlon 64 +3000 raccomandati). La Athlon XP series, come Athlon XP +2400, non è supportato

Memoria: 1.5 GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce 6600 o ATI Radeon 9800 or better (NVIDIA GeForce 7800 GTX o ATI Radeon X1950 XT o migliori)

DirectX: DirectX 9.0c

Spazio di archiviazione: 15 GB

Suono: DirectX 9.0c compliant sound card