The Wonderful 101 Remastered: il gioco girerà a 1080p e 60 FPS su (quasi) tutte le piattaforme

Senz’ombra di dubbio la settimana attuale è stata molto interessanti per i fan di Platinum Games. In questi ultimi giorni la famosa software house nipponica ha deciso di creare hype con dei semplici annunci. Dopo il reveal di un fantomatico teaser sul proprio sito, Platinum ha anche svelato l’intenzione di riportare in vita una perla conosciuta come The Wonderful 101. Dopo una campagna Kickstarter a dir poco di successo il gioco si prepara ad arrivare su tutti i vari sistemi videoludici promessi.

Sappiamo già che le principali macchine da gioco su quale The Wonderful 101 verrà riportato saranno PS4, Nintendo Switch e PC. Attraverso la pagina ufficiale della campagna Kickstarter siamo venuti a scoprire qualche interessante dettaglio riguardante le “prestazioni” tecniche del gioco. Secondo a quanto riportato dalla pagina FAQ tutte le versioni del gioco toccheranno una risoluzione full HD (1080p) ed un framerate pari a 60. Solo la versione PS4 Pro del gioco riuscirà ad usare anche una risoluzione superiore al full HD (ovvero arriverà fino ai 2160p).

Risulta sicuramente “sorprendente” vedere soltanto PS4 Pro superare le risoluzioni full HD. Ci saremmo aspettati un risultato diverso da parte della versione PC e non per certo da quella della console Sony. Non sappiamo effettivamente se in futuro queste “prestazioni tecniche” verranno limate attraverso varie patch così da “sbloccare” prestazioni migliori anche su PC.

Ci tocca soltanto aspettare e vedere come le cose si evolveranno. Va detto però che le prestazioni promesse dal titolo non so per certo da buttare. Ovviamente da una remastered non possiamo richiedere i miracoli, quindi dovremmo accontentarci di quello che ci viene dato (almeno per il momento). Vi ricordiamo che The Wonderful 101 tornerà su PS4, PC e Nintendo Switch nel corso di questo 2020. Non abbiamo ancora una data precisa d’uscita, ma sappiamo per certo che il titolo uscirà in contemporanea su tutte le piattaforme!