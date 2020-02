The Wonderful 101: Nintendo non si è opposta al rilascio del titolo su PS4 e PC

Platinum Games ha deciso di inziare l’anno nuovo col botto, sorprendendoci a più riprese prima dichiarando che il 2020 sarà un anno importante per lo studio, e poi affermando di essere in procinto di annunciare non uno, ma ben 4 nuovi titoli. Il primo di questi quattro nuovi giochi è stato presentato soltanto pochi giorni fa, e vede il ritorno di The Wonderful 101 con una remastered per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.

L’annuncio del progetto è stato accompagnato dalla campagna Kickstarterd dedicata, che grazie al caloroso supporto degli appassionati ha raccolto 1 miliardo di dollari in pochissimo tempo. The Wonderful 101 si appresta quindi ad approdare anche su altre piattaforme da gioco, con Nintendo che non si è minimamente opposta a questa volontà da parte di Platinum Games.

A tal propositivo si è pronunciato Atsushi Inaba di Platinum Games, che Durante un’intervista rilasciata alla redazione di 4Gamer ha dichiarato: “Capisco che può sembrare un esempio differente, ma è come se stessimo parlando dell’arrivo di God of War su altre piattaforme. Nintendo ci ha semplicemente detto che non c’era nessun problema. Ora abbiamo la possibilità di far approdare The Wonderful 101 su piattaforme quali PS4 e Steam, ovviamente se verranno raggiunti gli obiettivi secondari della campagna di crowdfunding.”

Il ritorno di The Wonderful 101 è soltanto il primo dei quattro annunci che ha in canna Platinum Games. Non è ancora chiaro quando verranno svelati i prossimi progetti dello studio di Osaka, ma vi consigliamo di tenere d’occhio le nostre pagine per scoprire quali sono i piani futuri della software house giapponese. Vi aspettavate una tale apertura da parte di Nintendo verso The Wonderful 101 su PS4 e PC?