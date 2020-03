The Wonderful 101 Remastered: la campagna Kickstarter non è servita per raccogliere soldi

The Wonderful 101 è uno dei molti progetti indipendenti di PlatinumGames. Amato da una ristretta cerchia di appassionati, il gioco è nato e morto insieme a Wii U. A breve, però, avrà una seconda chance con una versione remastered che sarà disponibile su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. Come sappiamo, l’annuncio è arrivato a inizio febbraio con una campagna Kickstarter, mentre la data di uscita è stata svelata poche settimane dopo.

Precisamente, The Wonderful 101 Remastered sarà disponibile a maggio. Con una data di uscita così ravvicinata, è chiaro che il team era già al lavoro sul porting del gioco. A cosa è servita la campagna Kickstarter, quindi? Tramite un’intervista rilasciata ai microfoni di Gematsu, Atsushi Inaba di PlatinumGames ha svelato che lo scopo non era quello di raccogliere fondi, ma più che altro di attirare l’attenzione del pubblico su The Wonderful 101 Remastered.

Il denaro raccolto, ovviamente, sarà comunque investito sul gioco: prima di tutto, i vari livelli della campagna Kickstarter includono molteplici prodotti fisici da collezione, inoltre The Wonderful 101 Remastered non includerà solo il gioco originale, ma anche contenuti aggiuntivi che devono essere sviluppati nei tempi previsti. Il punto fondamentale, Inaba lo sottolinea più volte, non era ottenere denaro, ma solo trovare un buon modo per rilasciare il gioco e fare in modo che se ne parlasse.

Viene inoltre affermato che, per ora, non è nei piani una versione Xbox One in quanto “si tratta di un’operazione molto costosa e non abbiamo questa possibilità internamente. Non voglio però dire che non possa accadere in futuro.” Viene infine spiegato che le nuove versioni, oltre a quanto già annunciato, non includeranno contenuti nuovi, ma saranno rivisitate per migliorarne l’accessibilità e fare in modo che siano comode anche con un singolo schermo (la versione WiiU poteva contare su due schermi, chiaramente).