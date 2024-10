Throne And Liberty: come aumentare gratis il droprate degli oggetti

All'interno di Throne And Liberty ottenere equipaggiamenti e oggetti rari è fondamentale per migliorare il proprio personaggio ed il suo livello di combattimento al fine di avanzare nel gioco. Il problema, come spesso accade negli MMORPG, è che il droprate (ovvero la possibilità di ottenere gli oggetti) non è granché, specie tanto più gli oggetti sono rari e tanto più sono difficili i boss.

Fortunatamente ci sono dei metodi GRATUITI per aumentare il droprate di tutti gli oggetti, permettendoti come giocatore di ottenere più loot facilmente senza dover investire soldi in microtransazioni o dover farmare per decine e decine di ore. All'interno di questa guida vedremo come aumentare gratis il droprate degli oggetti in Throne And Liberty sfruttando a proprio vantaggio alcune delle caratteristiche degli Amitois, i pet del gioco!

Cosa sono gli Amitois e come funzionano

Con il termine Amitois in Throne And Liberty ci si riferisce ai pet del mondo di gioco: esserini controllati dall'intelligenza artificiale che offrono dei buff passivi al nostro eroe e che raccolgono al posto nostro il loot da terra. I buss che gli amitois possono dare sono tra i più disparati: dalla guarigione periodica al potenziamento di alcune statistiche, senza dimenticare la possibilità di aumentare il droprate degli oggetti.

Ecco: quello che non tutti sanno è che lavorando un po' sui buff in questione è possibile arrivare ad un contributo notevole dell'aumento del droprate degli oggetti; se utilizzati correttamente gli Amitois possono portare a un +8% del droprate degli oggetti: un aumento piuttosto elevato che può concretizzarsi in un vantaggio notevole nei dungeon e nell'open world!

Come aumentare il droprate degli oggetti attraverso gli Amitois

Per sfruttare questo bonus è necessario sbloccare specifici Amitois e ottenere tutta una serie di altri potenziamenti; questo perché ogni Amitois appartiene a una categoria specifica ed ha un bonus del drop rate compreso tra lo 0,5% e l'1,5%; sommando tutti i bonus è davvero possibile raggiungere il bonus al droprate dell'8%

Nello specifico le sinergia di Amitois che dovrai soddisfare per ottenere il droprate in questione sono le seguenti:

Yes! It’s a wooden sword battle!

The Cutie and the Wiseman

There’s Always Someone Better

Who Will Find First?

Two! One! Two! Three!

Knight’s Memoirs

Are You Here to Save Me?

The Cute VIP Guest

Gather around, it’s time to work

Dal menu delle sinergie degli Amitois è possibile selezionare ogni categoria per farsi dare indicazioni sulla posizione dei pet in questione.

Come si ottengono gli Amitois per far aumentare il droprate degli oggetti?

Per sbloccare tutti gli Amitois che servono per aumentare il droprate, purtroppo, non c'è guida che tenga: è necessario farmare, farmare e farmare ancora! La maggioranza degli Amitois, infatti, sono collegati a specifici boss dell'open world o ai drop di completamento di particolari dungeon.

Come preannunciato, per trovare tutti quanti gli Amitois del caso le indicazioni sono contenute direttamente all'interno del gioco e non c'è bisogno di dare dettagli extra. Preparatevi a ripetere continuamente le stesse operazioni per un po' e vedere, che alla fine troverete i pet di cui avete bisogno.

Questo era tutto quello che dovevi sapere su come aumentare gratis il droprate degli oggetti su Throne And LIberty!