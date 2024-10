Throne And Liberty: cosa fare al livello 50

Hai appena raggiunto il livello 50 in Throne & Liberty e non sai più come passare il tempo? Questo è senza dubbio uno dei momenti cruciali del gioco in quanto è il punto di partenza dell'endgame, che apre la porta a tutta una serie di nuovi sistemi di progressione e personalizzazione del proprio personaggio. Purtroppo Throne And Liberty non fa esattamente un buon lavoro nello spiegare al giocatore dove si dovrebbe andare e come, motivo per cui oggi ci pensiamo noi a spiegarti cosa fare al livello 50 nel gioco di NCSoft!

Unisciti a una gilda, magari anche rapidamente

Il primo consiglio fondamentale da seguire è facile: unirsi a una gilda!

Essere parte di una gilda in Throne & ti offre tutta una serie di vantaggi come il guadagno di guild coins attraverso le donazioni! Il bello è che queste monete possono essere utilizzate al fine di acquistare oggetti e potenziamenti di vario genere, sempre molto utili per continuare la progressione all'interno del gioco. I Guild Coins si guadagnano donando materiali alla gilda, contribuendo poi al successo della stessa.

Qual è il bello? È che se anche non si partecipa in maniera diretta agli eventi della gilda i benefici arriveranno comunque; le gilde, inoltre, ottengono dei benefici anche vedendo i suoi membri partecipare alle spedizioni Amaty!

Iniziare ad comprare le risorse fondamentali per l'endgame

Una volta arrivato al livello 50 il gioco non finisce mica: se si vuole approcciare ai contenuti veramente endgame è necessario acquistare tutta una serie di risorse che sono necessarie per una miriade di contenuti e potenziamenti.

Nello specifico parliamo di:

Polished Crystals

Trait Conversion Stones

Mystic Keys

Fishing Baits

Extraction Stones

Enchanted Ink

Sopratutto le esche per la pesca sono molto importanti in quanto la cucina, in endgame, diventa un elemento fondamentale del gioco visto che è collegata ai buff più utili che si possono utilizzare!

Partecipare gli eventi per accumulare le ricompense uniche

Tra le attività più importanti di tutto Throne & Liberty troviamo senza dubbio gli eventi; quando questi sono disponibili il giocatore che ha raggiunto il 50 dovrebbe catapultarsi e partecipare!

Questo perché ogni evento offre ricompense uniche, come i Resistance Metals, che possono essere scambiati per altri oggetti di valore; gli eventi, tra le altre cose, sono la maniera migliore per affrontare particolari boss che hanno drop fondamentali per portare al massimo il power level di determinate classi.

Questione di contratti

Esattamente come gli eventi, anche i contratti sono una delle attività principe del giocatore che raggiunge il livello 50.

Ogni giorno di gioco è possibile ottenere fino a un massimo di 10 nuovi contratti che, se completati, permetteranno di mettere mano su risorse come i materiali per potenziare armi e armature, oltre che Abyssal Tokens sempre utili per andare avanti nei dungeon dell'endgame.

I contratti possono sembrare ripetitivi, ma sono essenziali per ottenere ricompense di valore; questo significa che ogni volta che effettui il login è bene controllarli e cercare di capire quali sono quelli che vale la pena fare!

Tra dimensioni e abissi ci sono tanti dungeon

Altre attività di fondamentale importanza per il giocatore al level cap sono il completamento dei dungeon dimensionali e abissali, Ogni giorno ogni giocatore rigenera fino a 900 token dimensionali che permettono di accedere a versioni particolari dei dungeon al fine di droppare, se la fortuna c'è, oggetti molto preziosi; l'esempio più lampante è dato dal Bracers Of The Primal King, un accessorio indispensabile per le classi DPS che si può trovare soltanto completando la Cave Of Destruction.

Il consiglio in questi casi è di affrontare i dungeon almeno avendo un power level oltre i 2000 (a meno di non far parte di un party che gravita intorno a tale cifra).

Completare gli obbiettivi settimanali

Oltre alle attività giornaliere, non dimenticare gli obiettivi settimanali: ottenere le ricompense del Gate Of Infinity, completare le missioni settimanali per l'equip viola da vendere, vincere qualche Arena Coin partecipando alle sfide nelle arene per gli accessori; etc etc.