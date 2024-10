Throne And Liberty: guida alla cucina

In Throne And Liberty, il nuovo MMORPG di NCSoft, imparare a cucinare è importante almeno quanto imparare a farlo nella vita vera. Questo perché attraverso i pasti che un giocatore si cucina può ottenere dei buff importanti tanto nel contesto del PVE quanto nel contesto del PVP! Inutile, però, dire che la cucina viene presentata come una materia semplice agli occhi dei giocatori: le opzioni lasciate in mano al giocatore sono davvero tante e il rischio di confondersi è elevato!

Proprio per questo con questa guida alla cucina in Throne And Liberty andremo ad esplorare tutto quello che serve per diventare i migliori cuochi del mondo di gioco; nella guida scopriremo quelle che sono le basi della cucina, i cibi da realizzare per salire più rapidamente di livello, i cibi migliori per il PVP e PVE e così via.

Come funziona la cucina in Throne And Liberty

Cucinare in Throne And LIberty è molto facile in quanto richiede al giocatore semplicemente di inserire, all'interno di un forno, tutta una serie di ingredienti e di incrociare le dita. IN base al proprio livello, alla qualità dei materiali che abbiamo utilizzato e alla nostra fortuna il piatto ci può riuscire più o meno bene, con una valutazione finale.

Il valore più importante da tenere d'occhio è il crafting success rate, ovvero una percentuale che implica quanto è probabile per noi produrre il miglior cibo possibile da una determinata ricetta. Con molta fortuna è possibile riuscire così bene in una ricetta (letteralmente come fare un critico quando si attacca) da ottenere bonus ulteriori; nello specifico crittando durante la cottura di un cibo otterremo anche un oggetto che potremo vendere all'interno della casa d'aste del gioco.

Dove trovare gli ingredienti in Throne And Liberty

Come abbiamo visto cucinare significa mettere insieme ingredienti diversi ma quali sono quelli da tenere sempre a mente?

Nel gioco anche gli ingredienti hanno una loro rarità; quelli comuni si possono comprare praticamente tutti dai sundries merchant nelle quantità che preferiamo.

Ci son però tutta una serie di considerazioni da fare sui materiali che servono per livellare velocemente l'abilità cucina.

Materiali comuni : Salt : da far farmare agli amitoi utilizzati all'interno di spedizioni Golden Rye : venduti dai mercanti in quantità limitata Egg : venduti dai mercanti in quantità limitata Honey : venduti dai mercanti in quantità limitata

: Materiali rari : Forest Wolf Meat : droppata dai gray lycans e day gray wolves nella greyclaw forest (spawnano solo di notte) Sea Crab Nipper : droppata dai sea crabs in Daybreak Shore (spawnano durante i giorni di pioggia) Scorpion Tail : droppta dai sand scorpions nell'abandoned stonemason (spawnano durante la notte) Black Big Pork : droppata dai black boars in purelight hill (spawnano durante i giorni di pioggia)

:

E la pesca?

Anche in Throne And Liberty ci sono tutta una serie di meccaniche legate al mondo della pesca; fortunatamente non sono necessari molti pesci per portare alto il livello della nostra abilità di cucina.

Di base quello che conviene fare è questo:

Peschiamo pesci di rarità verde o bianca e scomponiamoli per ottenere 2 oggetti: Uncommon Fish Oil Fish Fillet Bait

Utilizziamo la Fish Fillet Bait per pescare i pesci più grandi; ci serviranno per aumentare di livello dal 13 al 17

Come farmare esperienza in cucina in Throne And Liberty

Arriviamo quindi al succo della questione: come fa un giocatore a portare l'abilità cucina al livello 20 (al momento della stesura di questa guida il cap) il più velocemente possibile?

Ecco cosa è meglio fare:

Dal livello 1 al livello 3 Craftare Meat And Onion Soup

Dal livello 3 al livello 4 Craftare Kastler Salad

Dal livello 4 al livello 8 Craftare Wild Game Steak

Dal livello 8 al livello 13 Craftare Healthy Milk

Dal livello 13 al 16 Craftare Grilled Crown Fish

Dal livello 16 al livello 17 Continuare col Grilled Crown Fish o craftare il Rare Enticing Cream Pudding

Dal Livello 17 al 20 Craftare Scorpion Tail Fritters



Per velocizzare ulteriormente il processo c'è un trucco che si può utilizzare: mangiare, prima delle sessioni di cucina, un pickled fruit candy che aumenta del 15% l'esperienza guadagnata per ricetta andata a buon fine. Questo cibo si può ottenere dal livello 1 ed è necessario semplicemente mescolare:

1x tranapple

1x honey

1x lemongrass

I migliori cibi per PVP, PVE e Utility in Throne And Liberty

Ecco una lista di quelli che sono i migliori cibi all'interno di Throne And Liberty: