Il Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 25%. Questa replica ufficiale del volante Ferrari F1 vi permetterà di vivere un'esperienza di guida immersiva e realistica, grazie ai suoi 25 pulsanti personalizzabili e alle levette del cambio in metallo. Potete acquistarlo a 149,99€ invece di 199,99€, compatibile con le principali basi Thrustmaster per una configurazione professionale.

Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On è la scelta ideale per gli appassionati di simulazione di guida che desiderano portare la vostra esperienza di corse a un livello professionale. Se siete fan della Formula 1 e cercate un'immersione totale nei giochi come F1 23, Assetto Corsa o iRacing, questo volante replica ufficiale della Ferrari 150° Italia vi permetterà di sentirvi come veri piloti di F1. Con uno sconto del 25%, è il momento perfetto per chi possiede già una base Thrustmaster compatibile e vuole upgradarla con un volante autentico e ricco di funzionalità avanzate.

Questo add-on soddisfa le esigenze dei simracer più esigenti grazie ai suoi 25 pulsanti di azione personalizzabili, manopole professionali e levette del cambio push-pull in metallo che garantiscono una risposta immediata durante le gare più intense. La costruzione premium con pannello frontale rinforzato e impugnature in gomma assicura durata e comfort anche nelle sessioni più lunghe. Se cercate precisione, realismo e controlli professionali per dominare le piste virtuali con l'autenticità di un vero cockpit da Formula 1, questo volante rappresenta un investimento che trasformerà radicalmente il vostro setup di simulazione.

Il Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On è una replica ufficiale del volante Ferrari 150° Italia di Formula 1, progettato per elevarvi al massimo livello nel sim racing. Con 25 pulsanti di azione, interruttori rotanti e levette del cambio push-pull in metallo, vi offre un controllo totale e realistico.

