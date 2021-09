Titanfall 2: hacker hanno compromesso il gioco, disinstallatelo!

Disinstallate immediatamente Titanfall 2 perché il gioco è sotto attacco hacker. A confermare l’hacking è la stessa Respawn, casa di sviluppo del gioco, che attraverso i suoi social sta informando continuamente i suoi giocatori dei rischi e dei pericoli mentre cerca di riparare il danno.

Dopo alcuni messaggi di allerta dei giocatori di Titanfall 2, i dipendenti di Respawn hanno suggerito di disinstallare il videogioco finché la situazione non torna alla normalità: “Titanfall al momento è considerato compromesso. Per piacere, disinstallate il gioco e NON lanciatelo. Ci sono report di un bug nel gioco che non permette l’esecuzione locale del codice dal server. Ipotizzando che gli hacker abbiano il controllo del Pannello Admin di Stryder (i server di Titanfall 2 e Apex), ciò potrebbe lasciare sia il vostro PC che la vostra console vulnerabili a exploit se lanciate il gioco. Tutte le piattaforme sono affette. Cosa potrebbero fare con esattezza è ancora sconosciuto, ma stiamo avvisando tutti perché eseguire il gioco per ora è un rischio importante per la sicurezza.”

Nel frattempo il profilo Twitter di Respawn sta aggiornando i giocatori sulla situazione: “Siamo a conoscenza delle segnalazioni di una vulnerabilità nella sicurezza che sta colpendo Titanfall 2 e stiamo indagando. Non abbiamo altre informazioni da condividere al momento, ma vi aggiorneremo non appena le avremo.” Per fortuna da un successivo update sull’accaduto, sembrerebbe che il problema sia meno grave del previsto. Gli ingegneri informatici di Respawn continuano a indagare e presto ci saranno nuovi aggiornamenti.

An Update: We’re still investigating this issue but our engineers believe that we’re dealing with a simple exploit that can be used to crash games. We do not believe there are any more serious risks to affected players or their machines. We’ll update again as we learn more. — Respawn (@Respawn) September 9, 2021

“Un aggiornamento: stiamo ancora indagando su questo problema, ma i nostri ingegneri credono che abbiamo a che fare con un semplice exploit che può essere usato per far crashare i giochi. Non crediamo che ci siano rischi più seri per i giocatori colpiti o per le loro macchine. Vi aggiorneremo ancora non appena ne sapremo di più.” In ogni caso comunque conviene disinstallare finché non ci sono più dettagli certi in merito, aspettando che Respawn risolva i problemi di hacking.