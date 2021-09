Titanfall 3 si farà mai? Risponde Respawn

Dopo un Titanfall 2 che non è riuscito a raggiungere una grande popolarità, in molti si sono subito chiesti se avremmo mai visto in futuro anche un terzo capitolo della saga. Respawn ha preferito concentrarsi su qualcosa di nuovo come Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order, ma un Titanfall 3 potrebbe essere nei piani del team.

A dare speranza agli appassionati della serie FPS con i robottoni è la stessa Resopawn Entertainment, con il team di sviluppo che ha dichiarato su Twitter che alcuni dei recenti report, che parlavano di un abbandono del brand, sono in realtà falsi.

La software house ha poi dichiarato che la saga di Titanfall è nel proprio DNA, e nessuno può sapere che cosa ci riserverà il futuro. Parole che ci fanno ben sperare di vedere un Titanfall 3 prima o poi, anche se per il momento il titolo non è mai stato ufficialmente menzionato.

Contrary to what some folks are reporting, Titanfall is the very core of our DNA.

Who knows what the future holds…

— Respawn (@Respawn) September 23, 2021