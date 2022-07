Ubisoft ha annunciato Tom Clancy’s The Division Resurgence, una nuovo capitolo free-to-play nella sua serie di sparatutto. Questa volta, il titolo è destinato al mercato degli smartphone e l’uscita è prevista nel corso del 2023. Ad annunciarlo, è la stessa software house con un tweet sul proprio account ufficiale. A pochi giorni dall’annuncio del prossimo Ubisoft Forward, sembra che lo studio voglia tenere alto l’interesse dei fan almeno fino all’evento.

Come i suoi fratelli maggiori per console e PC, Tom Clancy’s The Division Resurgence sarà un gioco di ruolo sparatutto in terza persona, ambientato in un mondo aperto. Il titolo avrà, inoltre, una nuova campagna narrativa che offrirà una nuova prospettiva sugli eventi chiave della storia. Ancora una volta i giocatori vestiranno i panni di un agente alleato della Strategic Homeland Division in un’America post-crisi, a seguito di un’epidemia di virus mortale e del crollo del governo.

Un comunicato stampa per Tom Clancy’s The Division Resurgence indica, inoltre, sia la possibilità di giocare in single player che quella di attività cooperative PvE. Prima del lancio completo di Resurgence previsto nel corso del prossimo anno, sarà resa disponibile anche una versione alfa chiusa alla quale è possibile registrarsi adesso al link contenuto nel tweet ufficiale, nel quale troverete anche un breve video di presentazione.

Oggi Ubisoft ha, infine, confermato che The Division 2 riceverà un quinto anno di supporto con nuovi contenuti che proseguiranno fino al 2023. Ricordiamo poi che l’azienda ha da poco annunciato il prossimo Ubisoft Forward previsto per settembre. Durante l’evento, saranno mostrati molti titoli dello studio e gran parte delle novità in arrivo nel prossimo anno. Oltre al già annunciato Skull and Bones, che avrà una preview con un probabile video gameplay già domani, 7 luglio 2022, è possibile che siano mostrati anche Tom Clancy’s The Division Resurgence ed eventuali ulteriori capitoli per PC e console.