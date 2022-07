Uno dei game designer più interessanti ancora in attività è sicuramente Tomonobu Itakagi. Il game designer giapponese, nonché fondatore di Itagaki Games, ha contribuito alla realizzazione di uno dei franchise picchiaduro più amati e longevi come quello di Dead or Alive. Inoltre, Itagaki è stato grande protagonista di uno dei reboot meglio riusciti per un brand videoludico, quello di Ninja Gaiden. Ora lo sviluppatore nipponico ha annunciato Warrior, un progetto molto particolare a cui sta lavorando.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, quando il noto game designer ha deciso di pubblicare un post sul proprio profilo Twitter, all’interno del quale ci svela i primi dettagli del suo prossimo gioco chiamato Warrior. Il titolo sarà il primo progetto di un nuovo studio di sviluppo capitanato proprio da Itagaki stesso, il quale si chiama Apex Games. La cosa particolare di questa nuova esperienza è che non si tratterà di un gioco tradizionale, ma si baserà completamente sugli NFT.

Oltre a questo, Itagaki ha svelato anche una serie di primi dettagli che rendono più chiare le ambizioni del suo nuovo gioco. Warrior, infatti, viene definito come un gioco tripla A di alta qualità e che si baserà sulla forte immersione nel mondo di gioco da parte dei giocatori. Il progetto nascerà sul nuovo concetto di gaming Web3.0, il quale sfocia nel mondo degli NFT, con quest’ultimo che attira ancora molto interesse per diversi curiosi.

My Apex Game Studios set up and incubated its first game @warriorgame_io My Studio focuses on producing high-quality and immersive 3A Web3.0 games Warrior aims to solve the performance and security issues of GameFi 1.0 and achieve GameFi 2.0 More: https://t.co/duCd50ftMP — Tomonobu Itagaki (@ItagakiApex) July 12, 2022

Al momento non abbiamo molte altre informazioni riguardo al nuovo progetto del papà di Dead or Alive e del reboot che ha riportato alla popolarità la storica saga di Ninja Gaiden. Quel che ci incuriosisce maggiormente è vedere in che modo Itagaki ha intenzione di tornare alla ribalta dopo un Devil’s Third di ormai più di qualche anno fa che non è riuscito minimamente a convincere né il pubblico né la critica.