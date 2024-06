Township: tutti i codici per Android e iOS

Playrix Entertainment ci ha visto giusto quando ha scelto di sviluppare Township, un gestionale in cui si interpreta un sindaco alla costruzione della sua città ideale utilizzando una montagna di risorse diverse.

In una continua corsa al come guadagnare più monete d'oro dei propri amici o su cosa potenziare per primo (abbiamo affrontato l'argomento in questo articolo) mancava un dettaglio: ma quindi esiste un modo facile per ottenere delle risorse? Si, se si conoscono i codici per Township.

Vediamoli insieme all'interno di questo articolo.

Township: tutti i codici

Ecco una i codici promozionali di Township

GROWCROPS

JINGLE-BELLS

MINE

TOWNSHIPLOVE - 100 t-cash, decorazione a forma di cuore

- 100 t-cash, decorazione a forma di cuore TOWNSHIPFUN

WENDYHLADKY

TOWNSHIPBYPLAYRIX – 5.000 monete d'oro

– 5.000 monete d'oro CROPS

TOWNSHIPGIFT - 50.000 monete d'oro, 25 t-cash

- 50.000 monete d'oro, 25 t-cash TOWNSHIPAPRILFOOLS - decorazione speciale

Come riscattare i codici di Township

Per riscattare un codice promozionale in Township è necessario seguire una procedura molto semplice:

Avviamo il gioco (la procedura su Android e iOS è la stessa) Assicurati di aver portato a termine il tutorial Facciamo tap sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a sinistra Facciamo tap sulla voce "inserisci codice promozionale" Inseriamo il codice del campo compilabile e facciamo tap sul pulsante "conferma" per ottenere la ricompensa del caso

Dove puoi trovare i codici di Township?

Ci sono sostanzialmente tre diversi modi per poter ottenere un codice promozionale da poi utilizzare all'interno di Township:

pubblicità : la software house dietro Township ha fatto una cosa molto intelligente ed ha deciso di nascondere alcuni codici promozionali all'interno di parte degli ads che è possibile incontrare su YouTube o su altri social network

: la software house dietro Township ha fatto una cosa molto intelligente ed ha deciso di nascondere alcuni codici promozionali all'interno di parte degli ads che è possibile incontrare su YouTube o su altri social network tornei : un nostro consiglio è quello di tenere d'occhio gli eventi "competitivi" di Township sul reddit ufficiale così da scoprire rapidamente il codice associato

: un nostro consiglio è quello di tenere d'occhio gli eventi "competitivi" di Township sul reddit ufficiale così da scoprire rapidamente il codice associato social media: altra maniera intelligente per trovare codici promozionali è quella di seguire i profili social del gioco; gli sviluppatori sono molto attivi su Instagram (oltre 2 milioni di follower) e su Facebook (oltre 9 milioni di follower).

Perché il codice promozionale di Township non funziona?

Cosa fare se il codice promozionale di Township non funziona? Le motivazioni che possono portare a questo tipo di disagio, purtroppo, sono diverse e non sempre sono risolvibili dalla persona.

Per cominciare è bene evidenziare che i codici di Township non sono case-sensitive, ovvero sono validi sia se scritti con le lettere maiuscole che con le lettere minuscole; questo implica che, al netto di errori di battitura, una volta scritto il codice se questo non funziona la colpa non è la nostra, bensì della software house.

Questo perché i codici hanno una scadenza (che però spesso non è resa pubblica dalla software house) o hanno un'esclusività in termini di sistema operativo (quindi alcuni codici funzionano solo su Android, altri solo su iOS); altri codici ancora funzionano esclusivamente in alcuni paesi (anche se storicamente non sembrano esserci stati codici esclusivi per il mercato italiano).

Infine c'è un ultimo fattore di cui dover tenere conto: se il codice non funziona, probabilmente, lo abbiamo già usato; purtroppo il gioco non ci specifica se la ricompensa è stata riscattata o meno quindi è buona norma farsi degli appunti per evitare questo genere di problema.