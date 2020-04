Trails of Cold Steel 4 annunciato per PS4, PC e Switch

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 sta finalmente per colpire le nostre sponde, e fortunatamente abbiamo tutti i primi dettagli su cosa possiamo aspettarci assieme ad un trailer di annuncio e alcuni screenshot! La Saga Trails of Cold Steel di Nihom Falcon si è fatta un nomegrazie ad un mondo dettagliato, personaggi colorati ed un sistema di combattimento a turni degno di nota. Per tre titoli abbiamo seguito il protagonista Rean Schwarzer, cresciuto e maturato da studente fino a professore nella densità di agitazione politica e rivelazioni shockanti. Questo è l’ultimo ingresso nell’arco narrativo di Trails of the Cold Steel, e visti gli eventi dei titoli precedenti, non avrà il suo setting normale da studioso.

“Questo titolo detiene un posto importante come fine della serie Cold Steel ed il punto medio della trama generale iniziata con Trails in the Sky” spiega Toshiro Kondo, presidente e produttore del gioco. “Abbiamo cercato di alludere a misteri sin da Trails in the Sky e tutto ciò che è relazionato all’impero Ereboniano sarà scoperto in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4”. Kondo ha dichiarato che questo gioco presenta il cast di personaggi più folto e le maggiori quest nella storia della serie.

The Legend Of Heroes: Trails of Cold Steel IV

Per i più appassionati, Rean sarà ancora il personaggio principale di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4, tuttavia, essendo questo il punto culmine di una storia ben più grande, molti altri personaggi faranno la loro apparizione: fedeli compagni che provengono dall’esterno dell’Impero Ereboniano e tutti gli altri ricorrenti degli altri titoli avranno un ruolo ben poreciso.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 sarà su PS4 durante quest’inverno, sarà rilasciata una versione Nintendo Switch e PC nel 2021. Potremo anche acquistare un’edizione Day One chiamata “Frontline Edition” oltre, ovviamente, ad una limited edition.