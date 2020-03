Nintendo Switch, svelate le dimensioni di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III e altri titoli

Anche questa settimana i vari Nintendo eShop regionali di Nintendo Switch ci permettono di dare anzitempo un’occhiata allo spazio richiesto da molti titoli in arrivo prossimamente sulla piattaforma nipponica. Una possibilità decisamente gradita, visto che ci permette di liberare in anticipo lo spazio necessario per qualche particolare opera.

A prendersi la parte del titolo più esigente è questa settimana il porting di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, con il gioco di ruolo già uscito qualche mese fa su PS4 che richiede ben 7.0 GB di spazio su disco. Subito dopo, a rispettivamente 5.7GB e 4.4GB, vengono invece gli altrettanto interessanti Code: Realize Future Blessings e Warhammer 40,000: Mechanicus

Di seguito la lista completa, come sempre in ordine decrescente per dimensioni:

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (7.0GB)

(7.0GB) Code: Realize Future Blessings (5.7GB)

(5.7GB) Warhammer 40,000: Mechanicus (4.4GB)

(4.4GB) Little Busters! Converted Edition (4.1GB)

(4.1GB) Totally Reliable Delivery Service (3.3GB)

(3.3GB) Dread Nautical (3.0GB)

(3.0GB) The Fox Awaits Me (2.9GB)

(2.9GB) Ty the Tasmanian Tiger HD (2.2GB)

(2.2GB) Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (2.0GB)

(2.0GB) HyperParasite (1.8GB)

(1.8GB) Save Your Nuts (1.3GB)

(1.3GB) eSports Legend (1.1GB)

(1.1GB) Galaxy of Pen & Paper +1 Edition (1.0GB)

(1.0GB) In Other Waters (911MB)

(911MB) Convoy: A Tactical Roguelike (803MB)

(803MB) Tharsis (522MB)

(522MB) Gunbrick: Reloaded (474MB)

(474MB) Help Will Come Tomorrow (412MB)

(412MB) Ubongo (296MB)

(296MB) ITTA (270MB)

(270MB) Pocket Harvest (191MB)

(191MB) Galaxy Warfighter (168MB)

Come sempre vi ricordiamo infine che tali dati provengono dai vari eShop regionali di Nintendo Switch e, di conseguenza, possono essere ritenuti decisamente affidabili.

Che ne dite di questa lunga lista di titoli prossimamente in arrivo su Nintendo Switch, c’è qualche opera che ha catturato particolarmente la vostr attenzione? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.