Tre giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (10 - 16 marzo)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere tre. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Two Point Museum

Il nuovo capitolo della serie Two Point è finalmente arrivato e, come da pronostico, si è rivelato essere un gestionale solido e adatto a ogni tipo di giocatore (qui trovate la nostra recensione). Grazie a uno stile scanzonato e a una curva della difficoltà molto dinamica, e delicata, riesce perfettamente a rivelarsi un ottimo titolo per spendere diverse ore in totale svago, specialmente in mobilità.

Difatti, come per i due precedenti capitoli, Two Point Museum gira benissimo su Steam Deck e, grazie al supporto completo al touchscreen, regala un'esperienza molto immediata anche in mobilità, senza vincoli eccessivi al controller integrato di Steam Deck. L'ottima offerta su Instant Gaming, inoltre, fa si che sia un acquisto meritevole già a pochi giorni dalla sua uscita.

Death Stranding

Dopo il panel dedicato al secondo capitolo, dove Kojima ha presentato un nuovo trailer oltre che annunciarne la data di uscita, non c'è momento migliore per recuperare il primo Death Stranding, anche in virtù di un'ottima Director's Cut completa di tutti i contenuti usciti in seguito al primo rilascio del gioco e che, su Instant Gaming, potete trovare a poco meno di 14€.

Per quanto riguarda il chiacchieratissimo titolo di Kojima, si tratta di un'opera che va assolutamente giocata almeno una volta, anche da chi teme, erroneamente, che si tratti di un "Bartolini Simulator". Su Steam Deck, specialmente sul modello OLED, il titolo gira divinamente, con 40 FPS stabili e dettagli medio alti. Se poi si considera il gameplay compassato, incentrato sull'esplorazione e sul prendersi il proprio tempo per percorrere le varie tratte assieme a Sam, fruirne in mobilità, durante un lungo viaggio, potrebbe essere la scelta migliore.

Suikoden I & II HD Remaster

Due classici del genere JRPG che ritornano in grande stile in una raccolta antologica disponibile su tutte le piattaforme... cosa si potrebbe chiedere di più a Square Enix? Suikoden I & II sono due titoli che non hanno bisogno di presentazioni, nemmeno fra i giocatori più giovani, motivo per il quale il fatto che Square li abbia, finalmente, resi disponibili senza dover ricorrere a emulatori, o a possedere le copie originali e l'hardware per farlo girare, è già di per se un motivo per acquistarli a scatola chiusa.

Se a questo, però, ci aggiungiamo il fatto che su Steam Deck trovano il loro ambiente ideale per essere fruiti senza notare, eccessivamente, l'anzianità del loro comparto tecnico, e che Instant Gaming vende la raccolta a un prezzo molto più competitivo di quello di listino, il nostro consiglio è quello di leggere la nostra recensione e correre ad acquistarli, ricordandovi di tenervi libere decine e decine di ore, vista la longevità di entrambi i capitoli.