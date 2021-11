GTA Vice City | Trucchi e codici

L’arrivo di GTA Trilogy sulle console vuol dire soltanto una cosa: è tempo di tornare a Vice City, mettere la propria radio preferita su di una Banshee e guida ad alta velocità lungo la costa. Il modo migliore per farlo, chiaramente, è quello di usare i trucchi di GTA Vice City Per questo motivo oggi vediamo insieme quali sono tutti i trucchi GTA Vice City per le varie piattaforme su cui è disponibile!

Trucchi GTA Vice City per PS4, PS5, XBox One, Xbox Series X/S e Switch

Per comodità i trucchi GTA Vice City saranno elencati usando i comandi della console Playstation:

Energia al massimo : R1 R2 L1 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra

: R1 R2 L1 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra Armatura al massimo : R1 R2 L1 X Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra

: Destra L2 Giù R1 Sinistra Sinistra R1 L1 L2 L1 Tutte le armi leggere : R1 R2 L1 R2 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra

: R1 R2 L1 R2 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra Aumenta il livello di ricercato : R1 R1 Cerchio R2 Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Destra

: R1 R1 Cerchio R2 Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Destra Diminuisci il livello di ricercato : R1 R1 Cerchio R2 Sopra Giù Sopra Giù Sopra Giù

: R1 R1 Cerchio R2 Sopra Giù Sopra Giù Sopra Giù Cambiare indumenti :Destra Destra Sinistra Sopra L1 L2 Sinistra Sopra Giù Destra

:Destra Destra Sinistra Sopra L1 L2 Sinistra Sopra Giù Destra Ricardo Diaz : L1 L2 R1 R2 Giù L1 R2 L2

: L1 L2 R1 R2 Giù L1 R2 L2 Lance Vance : Cerchio L2 Sinistra X R1 L1 X L1

: Cerchio L2 Sinistra X R1 L1 X L1 Candy Suxx : Cerchio R2 GIù R1 Sinistra Destra R1 L1 X L2

: Cerchio R2 GIù R1 Sinistra Destra R1 L1 X L2 Ken Rosenberg : Destra L1 Su L2 L1 Destra R1 L1 X R1

: Destra L1 Su L2 L1 Destra R1 L1 X R1 Hilary King : R1 Cerchio R2 L1 Destra R1 L1 X R2

: R1 Cerchio R2 L1 Destra R1 L1 X R2 Jezz Torent dei Love Fist : Giù L1 Giù L2 Sinistra X R1 L1 X X

: Giù L1 Giù L2 Sinistra X R1 L1 X X Dick dei Love Fist : R1 L2 R2 L1 DestraR2 Sinistra X Quadrato L1

: R1 L2 R2 L1 DestraR2 Sinistra X Quadrato L1 Phil Cassidy : Destra R1 Su R2 L1 Destra R1 L1 Destra Cerchio

: Destra R1 Su R2 L1 Destra R1 L1 Destra Cerchio Sonny Forelli : Cerchio L1 Cerchio L2 Sinistra X R1 L1 X X

: Cerchio L1 Cerchio L2 Sinistra X R1 L1 X X Mercedes: R2 L1 Su L1 Destra R1 Sinistra Su Quadrato Triangolo

R2 L1 Su L1 Destra R1 Sinistra Su Quadrato Triangolo Rivolta dei pedoni (non è disattivabile): Giù Sinistra Sopra Sinistra X R2 R1 L2 L1

(non è disattivabile): Giù Sinistra Sopra Sinistra X R2 R1 L2 L1 I pedoni vi odiano (non è disattivabile): Giù Su Su SU X R2 R1 L2 L2

(non è disattivabile): Giù Su Su SU X R2 R1 L2 L2 Le donne ti seguono : Cerchio X L1 L1 R2 X X Quadrato Triangolo

: Cerchio X L1 L1 R2 X X Quadrato Triangolo Migliora la guida : Triangolo R1 R1 Sinistra Ri L1 R2 R1

: Triangolo R1 R1 Sinistra Ri L1 R2 R1 Tutti i veicoli rosa : Cerchio L1 Giù L2 Sinistra X R1 L1 Destra Cerchio

: Cerchio L1 Giù L2 Sinistra X R1 L1 Destra Cerchio Tutti i veicoli neri: Cerchio L1 Su R1 Sinistra X R1 L1 Sinistra Cerchio

Cerchio L1 Su R1 Sinistra X R1 L1 Sinistra Cerchio Veicoli volanti : Destra R2 Cerchio R1 L2 Quadrato R1 R2

: Destra R2 Cerchio R1 L2 Quadrato R1 R2 Traffico aggressivo : R2 Cerchio R1 L2 Sinistra R1 L1 R2 L2

: R2 Cerchio R1 L2 Sinistra R1 L1 R2 L2 Auto sportive con ruote giganti : R1 X Triangolo Destra R2 Quadrato Su Giù Quadrato

: R1 X Triangolo Destra R2 Quadrato Su Giù Quadrato Esplosione tutti veicoli : R2 L2 R1 L1 L2 R2 Quadrato Triangolo Cerchio Triangolo L2 L1

: R2 L2 R1 L1 L2 R2 Quadrato Triangolo Cerchio Triangolo L2 L1 Tempo sereno : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Giù

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Giù Tempo poco nuvoloso : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Triangolo

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Triangolo Tempo nuvoloso : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Quadrato

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Quadrato Nebbia : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 X

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 X Tempesta : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Cerchio

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Cerchio Il tempo scorre velocemente : Cerchio Cerchio L1 Quadrato L1 Quadrato Quadrato Quadrato L1 Triangolo Cerchio Triangolo

: Cerchio Cerchio L1 Quadrato L1 Quadrato Quadrato Quadrato L1 Triangolo Cerchio Triangolo Il tempo scorre lentamente : Triangolo Su Destra Giù Quadrato R2 R1

: Triangolo Su Destra Giù Quadrato R2 R1 Carro armato : Cerchio Cerchio L1 Cerchio Cerchio Cerchio L1 L2 R1 Triangolo Quadrato Triangolo

: Cerchio Cerchio L1 Cerchio Cerchio Cerchio L1 L2 R1 Triangolo Quadrato Triangolo Dodo : Destra R2 Cerchio R1 L2 Giù L1 R1

: Destra R2 Cerchio R1 L2 Giù L1 R1 Bloodring Banger : Giù R1 Cerchio L2 L2 X R1 L1 Sinistra Sinistra

: Giù R1 Cerchio L2 L2 X R1 L1 Sinistra Sinistra Bloodring Banger #2 : Su Destra Destra L1 Destra Su Quadrato L2

: Su Destra Destra L1 Destra Su Quadrato L2 Sabre Turbo : Destra L2 Giù L2 L2 X R1 L1 Cerchio Sinistra

: Destra L2 Giù L2 L2 X R1 L1 Cerchio Sinistra Hotring Racer : R1 Cerchio R2 Destra L1 L2 X X Quadrato R1

: R1 Cerchio R2 Destra L1 L2 X X Quadrato R1 Hotring Racer #2 : R2 L1 Cerchio Destra L1 R1 Destra Su Cerchio R2

: R2 L1 Cerchio Destra L1 R1 Destra Su Cerchio R2 Carro funebre Romero : Giù R2 Giù R1 L2 Sinistra R1 L1 Sinistra Destra

: Giù R2 Giù R1 L2 Sinistra R1 L1 Sinistra Destra Limousine Love Fist : R2 Su L2 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra

: R2 Su L2 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra Trashmaster : Cerchio R1 Cerchio R1 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra

: Cerchio R1 Cerchio R1 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra Caddie: Cerchio L1 Su R1 L2 X R1 L1 Cerchio X

Trucchi GTA Vice City per PC

Per attivare questi trucchi il comando va digitato direttamente sulla tastiera del computer.

Energia al massimo: ASPIRINE

ASPIRINE Armatura al massimo : PRECIOUSPROTECTION

: PRECIOUSPROTECTION Suicidio: ICANTTAKEITANYMORE

ICANTTAKEITANYMORE Aumenta il livello di ricercato : YOUWONTTAKEMEALIVE

: YOUWONTTAKEMEALIVE Diminuisci il livello di ricercato : LEAVEMEALONE

: LEAVEMEALONE Fuma una sigaretta : CERTAINDEATH

: CERTAINDEATH Tutte le armi leggere : THUGSTOOLS

: THUGSTOOLS Tutte le armi professionali : PROFESSIONALTOOLS

: PROFESSIONALTOOLS Tutte le armi pesanti : NUTTERTOOLS

: NUTTERTOOLS Braccia e gambe sottili : PROGRAMMER

: PROGRAMMER Braccia e gambe normali : DEEPFRIEDMARSBARS

: DEEPFRIEDMARSBARS Usa un pedone a caso : STILLLIKEDRESSINGUP

: STILLLIKEDRESSINGUP Usa Ricardo Diaz : CHEATSHAVEBEENCRACKED

: CHEATSHAVEBEENCRACKED Usa Lance Vance: LOOKLIKELANCE

LOOKLIKELANCE Usa Candy Suxx : IWANTBIGTITS

: IWANTBIGTITS Usa Ken Rosenberg : MYSONISALAWYER

: MYSONISALAWYER Dick dei Love Fist : WELOVEOURDICK

: WELOVEOURDICK Sonny Forelli : IDONTHAVETHEMONEYSONNY

: IDONTHAVETHEMONEYSONNY Jezz Torent dei Love Fist : ROCKANDROLLMAN

: ROCKANDROLLMAN Phil Cassidy : ONEARMEDBANDIT

: ONEARMEDBANDIT Mercedes Cortez : FOXYLITTLETHING

: FOXYLITTLETHING Rivolta dei pedoni (non disattivabile): FIGHTFIGHTFIGHT

(non disattivabile): FIGHTFIGHTFIGHT I pedoni vi odiano (non disattivabile): NOBODYLIKESME

(non disattivabile): NOBODYLIKESME Le donne ti seguono : FANNYMAGNET

: FANNYMAGNET Le donne saliranno sul vostro veicolo : HOPINGIRL

: HOPINGIRL Ripara veicolo (no carrozzeria): ASPIRINE

(no carrozzeria): ASPIRINE Manovrabilità aumentata : GRIPISEVERYTHING

: GRIPISEVERYTHING Tutti i veicoli rosa : AHAIRDRESSERSCAR

: AHAIRDRESSERSCAR Tutti i veicoli neri : IWANTITPAINTEDBLACK

: IWANTITPAINTEDBLACK Veicoli invisibili escluse le ruote : WHEELSAREALLINEED

: WHEELSAREALLINEED Veicoli possono planare : COMEFLYWITHME

: COMEFLYWITHME Motoscafi possono planare : AIRSHIP

: AIRSHIP Traffico aggressivo : MIAMITRAFFIC

: MIAMITRAFFIC Semafori verdi : GREENLIGHT

: GREENLIGHT Diversi effetti : LOADSOFLITTLETHINGS

: LOADSOFLITTLETHINGS Esplosione tutti veicoli : BIGBANG

: BIGBANG I veicoli possono guidare sull’acqua : SEAWAYS

: SEAWAYS Tempo sereno : ALOVELYDAY

: ALOVELYDAY Tempo poco nuvoloso : APLEASANTDAY

: APLEASANTDAY Tempo nuvoloso : ABITDRIEG

: ABITDRIEG Nebbia: CANTSEEATHING

CANTSEEATHING Tempesta : CATSANDDOGS

: CATSANDDOGS Il tempo scorre velocemente : LIFEISPASSINGMEBY

: LIFEISPASSINGMEBY Modalità “veloce” : ONSPEED

: ONSPEED Modalità “rallenty” : BOOOOOORING

: BOOOOOORING Carroarmato : PANZER

: PANZER Bloodring Banger : TRAVELINSTYLE

: TRAVELINSTYLE Bloodring Banger #2 : GETTHEREQUICKLY

: GETTHEREQUICKLY Hotring Racer : GETTHEREVERYFASTINDEED

: GETTHEREVERYFASTINDEED Hotring Racer #2 : GETTHEREAMAZINGLYFAST

: GETTHEREAMAZINGLYFAST Carro funebre Romero : THELASTRIDE

: THELASTRIDE Trashmaster : RUBBISHCAR

: RUBBISHCAR Caddie : BETTERTHANWALKING

: BETTERTHANWALKING Limousine Love Fist : ROCKANDROLLCAR

: ROCKANDROLLCAR Sabre Turbo: GETTHEREFAST