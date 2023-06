Se siete accaniti giocatori di titoli per Nintendo Switch, allora avrete sicuramente dimestichezza con gli Amiibo, le popolarissime statuette prodotte da Nintendo che, come saprete, oltre ad essere bellissime, sono anche dotate di un piccolo chip NFC, la cui lettura da parte di Switch permette lo sblocco di alcune ricomense, spesso uniche, all’interno della gran parte dei giochi per la console Nintendo.

Certo, collezionare gli Amiibo non è sempre facile. Sia perché essi finiscono, spesso, esauritissimi, sia perché si tratta di una serie di statuette ormai molto numerosa, ed è quindi possibile che molto giocatori non riescano, a conti fatti, ad ottenere le ricompense che vorrebbero nei propri giochi, il che se non è motivo di frustrazione, è comunque decisamente spiacevole.

Ebbene, se anche voi vorreste utilizzare i codici NFT dei vari Amiibo ma, per un motivo o per un altro, non riuscite a procurarvi quelli di vostro interesse, allora potrà magari farvi piacere scoprire di questo particolarissimo gadget tech, nato sul mercato cinese, ed attualmente popolarissimo su Aliexpress, dove esiste già in un mucchio di versioni differenti!

Si chiama “Amiibolink”, ed altro non è che un piccolo lettore NFT disponibile, in genere, a circa 15 euro, e la cui forma è, all’incirca, quella di un portachiavi. Si tratta, dunque, di un dispositivo tascabile, e su cui è presente un unico tasto attraverso cui si possono utilizzare le varie funzionalità del lettore. In esso, tramite una apposita app per smartphone, è quindi possibile inserire dei codici scaricabili, corrispondenti ai vari Amiibo, anche se diversi di questi prodotti includono già una serie di codici già installati.

Alimentata a batterie, Amiibolink va quindi semplicemente acceso e poggiato sul lettore della console dove, di volta in volta, simulerà il codice di un differente Amiibo, un po’ come succede, ad esempio, con le più note “Amiibo Card”, con la differenza che qui basta un solo dispositivo per “simulare” praticamente l’intero catalogo di Amiibo!

Insomma, si tratta di un prodotto davvero molto sfizioso che, ne siamo certi, farà la gioia di tantissimi utenti Nintendo che, grazie ad esso, potranno godere dei benefici tipici degli Amiibo ad un prezzo davvero ridicolo (lo ricordiamo: circa 15 euro a seconda del modello!). Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di visitare la pagina dedicata al prodotto direttamente sullo store, dove non solo potrete trovare ulteriori dettagli, ma potrete anche completare il vostro acquisto prima che la promozione termini.

