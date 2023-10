Twitch, arrivano le stories

Twitch ha annunciato oggi l'introduzione delle "Stories" in Twitch che consentirà agli streamer di rimanere in contatto con i loro follower anche quando non sono in diretta.

Questa innovazione è stata una risposta diretta ai feedback ricevuti dagli stessi streamer, che spesso si sono trovati a dover utilizzare diverse app e piattaforme per mantenere una connessione costante con la loro community, spesso limitando la portata dei loro contenuti live su Twitch. Con l'introduzione delle Stories, gli streamer possono ora creare facilmente contenuti quotidiani direttamente tramite l'app mobile di Twitch, semplificando notevolmente l'interazione con i fan.

Al momento, solo i partner e gli affiliati che sono andati in diretta almeno una volta nei 30 giorni precedenti avranno accesso a questa funzionalità. L'accesso verrà implementato gradualmente entro la fine della settimana, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti minimi di idoneità. Successivamente, l'opportunità di utilizzare le Stories sarà estesa a tutti gli altri streamer, mentre Twitch continuerà a testare le misure di sicurezza in atto.

Le Stories offrono agli streamer la possibilità di personalizzare i loro contenuti, con la possibilità di pubblicare foto, clip, emote personalizzate dei canali e sfondi. In questo modo, i creator possono condividere i momenti più memorabili delle loro dirette e coinvolgere la comunità in conversazioni e sfide attraverso le reazioni tramite emote.

Inoltre, gli streamer con almeno 30 abbonati avranno la possibilità di creare Stories esclusive solo per loro, aggiungendo ulteriori vantaggi per i sostenitori, come contenuti esclusivi oltre a quelli già disponibili, come emote personalizzate, badge e visione senza pubblicità.

Per il futuro, sono previste ulteriori funzionalità per arricchire le Stories, come la possibilità di creare sondaggi e strumenti di editing avanzati. Inoltre, tramite UserVoice, gli utenti possono condividere feedback e suggerimenti sulle funzioni che vorrebbero vedere implementate nelle Stories di Twitch.