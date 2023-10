Twitch dice basta ai contratti milionari con gli streamer

Twitch, la piattaforma di streaming, ha annunciato una svolta significativa nel suo modello di contratti con gli streamer. Il CEO Dan Clancy, infatti, ha dichiarato che Twitch non offrirà più contratti milionari agli streamer, ponendo fine alla competizione per l'offerta di contratti faraonici, scatenata dalla concorrenza di YouTube e Kick.

Twitch, che detiene una leadership consolidata nel settore dello streaming, ha visto la sua posizione minacciata da competitori come YouTube e Kick, i quali hanno attirato importanti nomi del mondo dello streaming con offerte economiche fuori scala.

Ad esempio, YouTube ha acquisito streamer di alto profilo come TimTheTatman e Ludwig, mentre Kick ha conquistato Amouranth, xQc, e altri noti streamer.

Secondo Clancy, la situazione era diventata finanziariamente insostenibile, spingendo Twitch a porre fine alle offerte milionarie agli streamer. Questo annuncio è stato fatto durante il TwitchCon 2023, segnando un cambiamento significativo nella strategia di acquisizione di talenti da parte di Twitch.

Per quanto riguarda YouTube, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un cambiamento simile nella politica dei contratti con gli streamer. Tuttavia, fonti interne all'azienda, suggeriscono che anche YouTube potrebbe seguire questa strada per affrontare la stessa situazione finanziaria insostenibile.

Attualmente, l'unica piattaforma che sembra rimanere fedele alla pratica di offrire contratti milionari agli streamer è Kick, la più piccola delle tre. Recentemente, Kick ha annunciato accordi con NICKMERCS e Tyga, dimostrando la sua determinazione a continuare a investire in grandi nomi dello streaming.

Tuttavia, resta da vedere come Kick riuscirà a sostenere finanziariamente contratti di questa portata, considerando che genera numeri significativamente inferiori rispetto a Twitch e YouTube.

L'annuncio di Twitch rappresenta un punto di svolta nella competizione per i talenti degli streamer e potrebbe portare a un cambiamento nel settore dello streaming, con una maggiore enfasi sulla sostenibilità finanziaria e sulla diversificazione delle strategie di acquisizione dei migliori streamer.