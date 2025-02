Twitch è stata multata dalla Russia per una cifra impossibile da risarcire

Twitch, la celebre piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, ha intentato una causa contro l'ex giocatore professionista di League of Legends Kirill Konstantinovich Malofeyev, noto online come Likkrit.

L'azione legale, depositata giovedì presso un tribunale di San Francisco, fa seguito alla vittoria di Malofeyev in una causa intentata contro Twitch in un tribunale russo per la sospensione del suo account.

La corte russa ha richiesto a Twitch di ripristinare l'account o pagare una "penale crescente" per il mancato rispetto.

La controversia nasce dalla chiusura dell'account Twitch di Malofeyev nel 2022, mesi dopo l'invasione russa dell'Ucraina e l'imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti su alcuni cittadini russi. Malofeyev era stato sanzionato per il suo ruolo in una "rete mondiale di evasione delle sanzioni e influenza maligna", guidata da suo padre, l'oligarca russo Konstantin Malofeyev.

In risposta alle sanzioni, Twitch aveva anche interrotto i pagamenti agli streamer russi. La società aveva informato gli utenti russi via email nel marzo 2022, dichiarando: "Comprendiamo quanto questa situazione sia frustrante e difficile e vorremmo rassicurarvi che, se non potete fornire un'istituzione finanziaria alternativa, faremo del nostro meglio per pagarvi i ricavi guadagnati non appena ci sarà permesso farlo".

Malofeyev ha citato in giudizio Twitch in un tribunale russo nel giugno e ottobre 2022, azioni che la piattaforma considera una violazione dei suoi termini di servizio. Il tribunale russo ha stabilito, citando una legge creata per contrastare le sanzioni, che Twitch (e Amazon) hanno violato i diritti di Malofeyev sospendendo e demonetizzando il suo account.

La sentenza russa impone a Twitch di ripristinare l'account o pagare una penale crescente per il mancato rispetto. Twitch non ha ripristinato l'account e la multa è salita a livelli astronomici: 100.000 rubli al giorno, raddoppiando ogni settimana "senza limiti".

Twitch sostiene di non aver ricevuto un adeguato preavviso per un'udienza del dicembre 2022, risultando quindi non rappresentata. I legali di Twitch hanno dichiarato: "Poiché questa penale raddoppia ogni settimana, si presume che ora sia più grande di tutto il denaro nel mondo. La astreinte è ingiustificata secondo qualsiasi misura ed è del tutto sproporzionata rispetto ai meno di 2.000 dollari di entrate generate dall'account di Malofeyev quando era attivo".

Nel 2023, Malofeyev ha avviato un'azione di esecuzione turca per far valere la sentenza russa, notificandola all'ufficio turco di Amazon. Twitch sostiene che gli accordi firmati da Malofeyev erano con Twitch, non con Amazon, rendendo le azioni non valide.

Twitch si rivolge ora al sistema giudiziario statunitense per impedire l'applicazione della sentenza russa e per imporre l'arbitrato, come previsto dai termini di servizio firmati da tutti gli utenti Twitch.