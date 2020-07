Twitch, xQc accusa i colleghi di vendersi per live di beneficenza

Il content di creator di Twitch Félix “xQc” ha iniziato una vera e propria crociata con gli streamer più influenti accusandoli di essere pagati dalle grandi corporazioni per poi fare delle live di beneficenza. Il giocatore di Overwatch in modo particolare attacca Jessica Blevins, nonché moglie di Ninja accusandola in prima persona di aver fatto più volte uso di questa strategia. Il tutto è accaduto durante una live del 29 Giugno nella quale il creator utilizza delle parole durissime contro i suoi colleghi “Gli streamer che voi vedete e che raccolgono soldi per beneficenza lo fanno dopo esser stati pagati“.

Dato il suo grosso seguito alcuni fan si sono chiesti se tutta la questione fosse vera e hanno cominciato a chiedere anche sui social maggiori informazioni sulla questione, sopratutto a quella grossa fetta di streamer che avendo un grosso seguito fanno ovviamente questa tipologia di live. In seguito poi Blevins ha svergognato pubblicamente xQc in un thread pubblicato da “DrLupo” . Lo streamer intendeva contrastare una risposta di Reddit insinuando i commenti di xQc a danno della persona “sana” di DrLupo. Ha chiarito che “non è mai stato pagato per raccogliere fondi per St. Jude“.

Of course I was going to answer sweetie, I was eating breakfast, fueling up for a productive day. Not very relatable I know! You should teach me a thing or 2 about fundraisers i'm sure you know a thing or two about raising funds. I mean, these gucci bags don't pay for themselves. — xQc (@xQc) June 30, 2020

In risposta, Blevins ha risposto a xQc “Questo ragazzo ha sempre qualcosa di nosense da dire. Non ho mai sentito parlare di un singolo streamer pagato per raccogliere fondi “. La risposta di xQc non si è fatta poi attendere, punzecchiando ancora di più la moglie di Ninja dicendo che lui a differenza di altri deve lavorare sodo perché non viene pagato per le live e che sopratutto le borse firmate non si pagano da sole.

Ovviamente Ninja stesso non ha resistito a rispondere al ragazzo, e difendendo la moglie ha ancora una volta confermato la questione e che non c’è alcuna prova in mano di xQc che gli streamer vengano pagati, poiché non è assolutamente vero. Voi cosa ne pensate della questione, è anche per voi una mossa per far parlare di se su Twitch?