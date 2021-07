Ubisoft annuncia un nuovo FPS questa sera, ecco i primi gameplay

Ubisoft nella giornata di ieri aveva annunciato che oggi, 19 luglio 2021 alle ore 20:00 locali, sarebbe stato annunciato un nuovo FPS di Tom Clancy, popolare autore che da anni collabora con l’azienda videoludica per la produzione di franchise come Rainbow Six, The Division, Ghost Recon o Splinter Cell. Nelle scorse ore, però, sarebbe comparso un frammento di gameplay.

Ubisoft ha collaborato con IGN e GameSpot per la pubblicazione di un breve video gameplay del nuovo sparatutto, come teaser per l’evento di questa sera. È possibile a questo punto che non vedremo solamente un normale annuncio di un gioco, ma che lo conosceremo nel dettaglio con del gameplay e, supponiamo, un po’ di chiacchiere che ci racconteranno le idee dietro il progetto.

Secondo alcune voci che circolano sotto ai Tweet del gameplay (ve li riportiamo di seguito, in basso) il gioco dovrebbe essere un FPS che mescola alla sua solita formula la possibilità di usare abilità peculiari. Le due clip video fornite da Ubisoft sembrerebbero ambientate in una fittizia New York, ed entrambe mostrano la prospettiva di due diversi personaggi con le loro abilità. Un video mostra un classico deathmatch, mentre l’altro sembrerebbe più una missione di scorta di un obiettivo alla Rainbow Six.

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!

We had a chance to see what it looks like up close, and we can’t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf

— IGN (@IGN) July 18, 2021