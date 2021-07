Ubisoft, domani sarà rivelato un nuovo titolo di Tom Clancy

Come un fulmine a ciel sereno, Ubisoft ha rivelato al mondo che durante la giornata di domani sarà fatto un grande annuncio relativo alla serie di Tom Clancy’s. Si tratta di una novità assolutamente inedita e molto interessante, soprattutto perché la compagnia non ne ha fatto alcuna menzione durante la sua conferenza dell’E3 2021. Tuttavia, scopriamo che domani alle 20:00 (ora italiana) Ubisoft rivelerà “un gioco completamente nuovo nell’universo di Tom Clancy’s”.

Per il momento è davvero difficile dire quale sia il titolo che verrà mostrato domani. Sebbene le aspettative degli appassionati di lunga data vadano subito verso Splinter Cell il video del post, che possiamo vedere di seguito, rivela un mood completamente differente e inedito. Lo stile, i colori, la frenesia di questi pochi secondi di video rivelano sin da subito una direzione artistica che di fatti non avevamo ancora visto nel brand.

Di conseguenza, potremmo aspettarci un Rainbow Six o magari un nuovo Ghost Recon dalle tonalità quasi punk. Ad avvalorare questa possibilità c’è una brevissima frase nella descrizione della premiere su YouTube che cita “Le cose stanno per farsi folli!“, anticipando quindi il possibile mood “da strada”. Per questo motivo le premesse si fanno molto interessanti, dato che Ubisoft ha saputo dimostrare di poter gettare delle importanti premesse con pochissimi frame.

Tomorrow, things are going to get wild 🎉 Tune in at 11AM PT / 8PM CEST for the worldwide reveal of a brand-new game in the Tom Clancy’s universe. — Ubisoft (@Ubisoft) July 18, 2021

Trattandosi di “un gioco completamente nuovo”, le possibilità che si tratti di un capitolo di Splinter Cell si fanno decisamente minori, alimentando invece le probabilità che quello che sarà annunciato sarà una tipologia di serie davvero inedita e non sarà semplicemente il prossimo Ghost Recon o Rainbow Six. Staremo a vedere cosa sta per rivelarci Ubisoft, ma fino ad allora vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine nelle prossime ore per non perdere nessun annuncio durante la giornata di domani.