L'assenza di Ubisoft dal tradizionale appuntamento di giugno con il proprio showcase dedicato rappresenta una delle sorprese più significative della stagione delle presentazioni videoludiche. Mentre colossi dell'industria come Microsoft e altre major si preparano per i loro eventi annuali, la casa francese ha deciso di adottare una strategia completamente diversa, abbandonando il format consolidato del Ubisoft Forward che aveva caratterizzato gli ultimi anni. La decisione segna un cambio di rotta importante per una delle aziende più influenti del settore, che ora punta su una presenza distribuita attraverso eventi di terze parti.

Un portavoce dell'azienda ha confermato a Stephen Totilo di Game File che il tradizionale showcase non si terrà, spiegando che Ubisoft parteciperà invece a eventi come IGN Live e il PC Gaming Show. "Siamo sempre desiderosi di connetterci con i nostri giocatori e mostrare i nostri giochi", ha dichiarato il rappresentante, aggiungendo che l'azienda continua a esplorare opportunità per condividere aggiornamenti e fornirà maggiori informazioni in futuro.

Ubisoft Forward, which has been a digital and in-person showcase for the company's games just about every June, isn't happening this year. A company rep tells me Ubisoft will participate in IGN Live (June 7-8) and PC Gaming Show (June 8) and will also be at GamesCom — Stephen Totilo (@stephentotilo.bsky.social) 2025-06-03T23:03:50.202Z

Questa nuova strategia comunicativa potrebbe vedere Assassin's Creed Shadows (potete acquistarlo su Amazon) protagonista durante il PC Gaming Show, dove potrebbero emergere dettagli sull'aggiornamento previsto per giugno. Il titolo ambientato nel Giappone feudale rappresenta uno dei progetti più attesi del portfolio Ubisoft, e le voci di corridoio suggeriscono un piano di supporto post-lancio esteso su almeno due anni. Tra le novità più interessanti figura una modalità cooperativa prevista per il prossimo anno, che potrebbe rivoluzionare l'esperienza di gioco della celebre saga.

Il calendario di Ubisoft per i prossimi due anni fiscali è particolarmente denso, con diversi titoli di alto profilo programmati per il lancio entro il 31 marzo 2026. Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake continua il suo lungo percorso di sviluppo, mentre Anno 117: Pax Romana promette di riportare la storica serie gestionale nell'antica Roma. Il comparto mobile dell'azienda non resta indietro, con The Division Resurgence e Rainbow Six Mobile che puntano a espandere due dei franchise più popolari verso nuove piattaforme.

L'espansione Claws of Iwaji per Assassin's Creed Shadows rimane avvolta nel mistero, con poche informazioni ufficiali disponibili riguardo ai contenuti e alla data di rilascio. I rumor dell'industria continuano a suggerire un approccio più ambizioso del solito per i contenuti post-lancio, ma Ubisoft mantiene il riserbo sui dettagli specifici. Questa cautela nelle comunicazioni sembra riflettere la nuova filosofia aziendale di dosare le rivelazioni attraverso canali diversificati.

Il successo di questo nuovo approccio dipenderà dalla capacità di Ubisoft di coordinare efficacemente le proprie apparizioni e di mantenere un messaggio coerente attraverso piattaforme diverse. Con un portfolio così ricco di titoli in sviluppo, la sfida sarà garantire a ciascun progetto la visibilità necessaria senza disperdere l'attenzione del pubblico in troppe direzioni simultanee.