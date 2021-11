Ubisoft festeggia i 35 anni con tanti regali, sconti e iniziative speciali

In questo periodo una compagnia storica come Ubisoft compie 35 anni. Un momento molto importante per l’azienda francese e che va festeggiato nel migliore dei modi, ed infatti le iniziative proposte ai videogiocatori sono molteplici e ben diversificate.

Oltre ad un video celebrativo, Ubisoft ha deciso di aprire una nuova pagina sul proprio sito tutta dedicata ad una serie di regali ed iniziative da proporre ai fan. I festeggiamenti dureranno per due mesi, e il nostro consiglio è quello di controllare periodicamente la pagina per scoprire quali novità avrà in serbo per voi la compagnia transalpina.

Al momento sono disponibili ben tre attività: un giveaway giornaliero che vi permetterà di vincere 1000€ da spendere nello store digitale Ubisoft, una serie di sconti sui grandi giochi della compagnia e diverse ricompense gratuite da riscattare a tema Ghost Recon.

Queste ricompense cambieranno periodicamente, per questo conviene sempre tenere sott’occhio la pagina dedicata ai 35 anni di Ubisoft.