Ubisoft ha confermato il prossimo Ubisoft Forward indicando anche quelli che saranno i titoli mostrati durante l’evento. La conferenza si terrà in live streaming sui canali ufficiali dello studio, e avrà luogo durante questo fine settimana. I giochi mostrati saranno molti e includeranno alcuni titoli piuttosto attesi. Inoltre, lo sviluppatore ha in programma alcune ricompense per tutti coloro che seguiranno la live.

Sicuramente, il titolo più atteso di questo Ubisoft Forward è Assassin’s Creed Mirage. Lo studio ha già confermato la presenza del gioco nel suo annuncio di qualche giorno fa, e ne ha ribadito la presenza in data odierna. Inoltre, tutti gli amanti della celebre saga sugli assassini saranno felici di scoprire che Ubisoft ha in programma un evento speciale dedicato proprio ad Assassin’s Creed. Non abbiamo molte informazioni in merito, tuttavia sappiamo che gli sviluppatori intendono svelare quello che sarà il futuro del franchise.

Oltre a questo, l’Ubisoft Forward mostrerà una serie di altri titoli sviluppati dallo studio. Tra questi, i più interessanti sono Mario + Rabbids Sparks of Hope e Skull and Bone. Inoltre, durante il pre-show avremo delle informazioni in più sui nuovi contenuti per For Honor, The Crew 2, Anno 1800 e Brawlhalla. Le novità però non si limiteranno a questo, perché Ubisoft ha in programma anche altri contenuti non ancora mostrati.

L’Ubisoft Forward si terrà il 10 settembre 2022 alle 21:00 italiane. Il pre-show, invece, avrà inizio alle 20:35 dello stesso giorno. Tutti coloro che seguiranno la live sul Twitch ufficiale di Ubisoft o di uno degli streamer affiliati ufficialmente allo studio riceveranno, inoltre, alcune ricompense basate sui minuti di stream guardati. I contenuti saranno oggetti di gioco utilizzabili in Skull and Bones, Rainbow Six Siege, Roller Champions e Assassin’s Creed Valhalla. Le ricompense saranno sbloccate all’incirca ogni quindici minuti di visualizzazione della live. Rimanete sintonizzati su Tom’s Hardware per scoprire tutte le novità che saranno annunciate durante l’evento.