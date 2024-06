Umamusume: Pretty Derby, il pazzo gioco anime con le ragazze cavallo arriva in Europa

Il popolare gioco di simulazione Umamusume: Pretty Derby è in arrivo in Occidente con un'edizione ufficiale in inglese. Sviluppato da Cygames, questo titolo ancora in fase di sviluppo e non ha una data di rilascio annunciata, ma sarà possibile provare delle demo al prossimo Anime Expo 2024.

La versione del gioco sarà disponibile per i dispositivi iOS e Android, come descritto da Cygames. Gli utenti assumeranno il ruolo di un allenatore alle prime armi presso l'accademia Tracen Academy, dove l'obiettivo è guidare le Umamusume alla vittoria attraverso un programma di allenamenti atletici e gare. Chi sono le Umamusume? Delle ragazze... dotate di una coda di cavallo (e non nei capelli) e capaci, come la controparte animale, a correre velocemente.

In occasione dell'annuncio è stato rilasciato il filmato di apertura del gioco, che presenta la canzone "Girls' Legend U", sul nuovo canale YouTube in inglese di Umamusume: Pretty Derby.

Umamusume: Pretty Derby è stato lanciato originariamente in Giappone nel febbraio 2021, disponibile per iOS e Android e successivamente anche su browser tramite DMM Games. Il franchise creato da Cygames comprende manga, eventi dal vivo, un'opera teatrale e diverse serie anime. La prima serie manga di Umamusume è stata pubblicata tra maggio e settembre 2016, mentre la prima stagione dell'anime è stata trasmessa nel 2018.

Il più recente aggiornamento dell'anime è il film Umamusume: Pretty Derby — Beginning of a New Era, che ha debuttato nelle sale giapponesi il 24 maggio 2024. Oltre alla versione mobile in inglese, i fan internazionali di Umamusume possono attendere con entusiasmo il lancio del party game sviluppato da ARC SYSTEM WORKS, Umamusume: Pretty Derby – Party Dash, previsto per Nintendo Switch il 30 agosto.