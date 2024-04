Un bellissimo gioco PlayStation sta per arrivare su Xbox

Dopo due anni e mezzo dal suo rilascio originale, una versione per Xbox Series X|S di Kena: Bridge of Spirits è stata recentemente classificata dall'Entertainment Software Rating Board degli Stati Uniti, presupponendo che arriverà presto sulla console di casa Microsoft.

Kena: Bridge of Spirits è stato originariamente rilasciato a settembre 2021 come esclusiva temporanea per PS5, PS4 e PC tramite l'Epic Games Store. In un'intervista rilasciata in occasione del lancio del gioco, Josh Grier, co-fondatore e COO di Ember Lab, ha menzionato che lo studio non escludeva la possibilità di portare il gioco su altre piattaforme in futuro, affermando che attualmente erano concentrati sui lanci per PlayStation e Epic Games Store, considerati come esclusive temporanee.

Successivamente, il titolo ha visto un rilascio su Steam a settembre 2022, accompagnato da un aggiornamento per il primo anniversario che ha introdotto nuove funzionalità come il New Game+.

Kena: Bridge of Spirtis si tratta di un'avventura action con focus narrativo che combina l'esplorazione con combattimenti frenetici. In particolare, il gioco sfida i giocatori a sbrogliare il passato come Kena, una giovane Guida Spirituale in cerca del Sacro Santuario della Montagna, aiutando a liberare gli spiriti intrappolati in un villaggio dimenticato con l'aiuto del Rot, i suoi adorabili (ma potenti) compagni spiriti.

Kena: Bridge of Spirits ha ricevuto un'accoglienza positiva dalla critica, ottenendo punteggi con una media di circa 80 su Metacritic. Qui, invece, trovate la nostra recensione.