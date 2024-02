Un bundle di beneficienza vi offre 26 ottimi giochi PC a soli 15€

Fanatical offre un'opportunità unica per gli appassionati di videogiochi, permettendo di acquistare un bundle di beneficenza straordinario. Il "Safe In Our World Charity Bundle 2024", proposto da Fanatical, consente di accedere a 26 giochi Steam al prezzo incredibile di soli 15€, con tutto il ricavato che sarà devoluto in beneficenza all'ente Safe In Our World.

Il bundle include una vasta selezione di giochi, offrendo un'esperienza variegata e divertente per tutti i gusti. Tra i titoli presenti si trovano giochi quali "Olli Olli World," "Warhammer 40.000 Battlesector," "Gylt," "Zool Redimensioned," "Stick Fight The Game," "Vampire Survivors" e molti altri. Inoltre, il pacchetto include uno sconto del 5% sul prossimo ordine presso Fanatical.

Il valore totale dei giochi inclusi nel bundle ammonta a 473,11€, offrendo agli acquirenti un risparmio indubbiamente significativo. Tutti i giochi sono riscattabili su Steam, e ben 18 di essi sono compatibili con Steam Deck, rendendo questa offerta particolarmente allettante per chiunque sia interessato a sfruttare appieno il nuovo dispositivo di Valve.

Se siete curiosi di conoscere la lista completa dei giochi, ve la elenchiamo qui di seguito:

Olli Olli World

Vampire Survivors

Warhammer 40.000 Battlesector

Gylt

Mask of the Rose

Zool Redimensioned

Kao the Kangaroo (versione del 2000)

La mia amica Peppa Pig

Paw Patro: On A Roll!

Gigantosaurus Dino Kart

Arcade Paradise

Sau No! More

qomp

Akka Arrh

Caverns of Mars: Recharged

Centipede Recharged

Breakout Recharged

Mr Run and Jump

Stick Fight The Game

Filthy Animals | Heist Simulator

Kitaria Fables

Stirring Abyss

Homestead Arcana

Calico

Minute of Islands

Mechs & Mechs Black Talons

Ciò che rende questo bundle ancora più speciale è l'obiettivo di beneficenza a cui è dedicato. Il ricavato delle vendite sarà devoluto all'ente Safe In Our World, un'organizzazione benefica composta da "veterani videoludici esperti e appassionati di salute mentale".

Safe In Our World si impegna a sensibilizzare sulle problematiche legate alla salute mentale nell'industria dei videogiochi, fornendo risorse, supporto e promuovendo il cambiamento per tutti coloro che sono coinvolti nel settore, inclusi sviluppatori, editori, creatori di contenuti e giocatori.

Questa iniziativa non solo offre un'opportunità imperdibile per ottenere una vasta gamma di giochi a un prezzo accessibile, ma consente anche di contribuire a una causa nobile.