Un classico Zelda per GameCube sta per tornare con un remake? Ecco gli indizi

I fan di The Legend of Zelda potrebbero presto rivedere un classico del GameCube su Nintendo Switch o Switch 2. Un recente aggiornamento sul sito web di Nintendo Corea ha, infatti, alimentato le speculazioni su una possibile rimasterizzazione di The Legend of Zelda: The Wind Waker.

L'indizio che ha scatenato le teorie dei fan riguarda la traduzione coreana del gioco. The Wind Waker, uscito nel 2003, non ha mai avuto una versione localizzata in coreano, nonostante sia stato distribuito in Corea del Sud. Tuttavia, sul sito di Nintendo Corea è apparso temporaneamente il titolo del gioco in coreano nella timeline della serie Zelda, accanto ad altri titoli tradotti ufficialmente.

Questo dettaglio ha fatto ipotizzare che Nintendo possa star lavorando a una versione rimasterizzata di The Wind Waker per Switch, che includerebbe finalmente la traduzione coreana. La mancanza di una localizzazione è sempre stata un'anomalia, considerando l'importanza del mercato sudcoreano per la serie.

The Wind Waker è considerato uno dei capitoli più iconici della saga di Zelda usciti su GameCube, insieme a Twilight Princess. Una sua rimasterizzazione per Switch seguirebbe l'esempio di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, pubblicato sulla console ibrida di recente.

È importante notare che The Wind Waker uscì tre anni prima che Nintendo stabilisse una filiale in Corea del Sud nel 2006. Da quel momento in poi, tutti i giochi di Zelda hanno ricevuto traduzioni in coreano. La versione HD per Wii U del 2013 avrebbe potuto offrire l'opportunità di localizzare il gioco, ma la console non fu mai commercializzata in Corea del Sud.

Sebbene l'apparizione del titolo in coreano sul sito Nintendo possa essere stato un semplice errore, rapidamente corretto, ha comunque alimentato le speranze dei fan. Alcuni ritengono che potrebbe trattarsi di un'anticipazione involontaria di un progetto in lavorazione, magari già completato e in attesa di essere annunciato da Nintendo.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Nintendo riguardo a una possibile rimasterizzazione di The Wind Waker per Switch o la futura Switch 2, per cui come sempre bisogna prendere le informazioni con le pinze.