Un nuovo God Of war dovrebbe essere annunciato a febbraio

Un nuovo God of War ambientato in Grecia potrebbe essere in sviluppo, secondo quanto rivelato dal giornalista Tom Henderson durante un recente podcast di Insider Gaming. Henderson ha riferito di aver appreso da fonti anonime che "un giovane Kratos sia destinato a tornare in Grecia", suggerendo un possibile ritorno alle origini della celebre saga videoludica.

Questa indiscrezione apre diverse possibilità per il futuro del franchise. Potrebbe trattarsi di un remake, o l'ennesima remaster, di uno dei capitoli classici della serie, ambientati nell'antica Grecia e con un Kratos più giovane alle prese con il pantheon ellenico.

Un giovane Kratos sembrerebbe destinato a tornare in Grecia

Oppure Sony potrebbe star lavorando a un nuovo titolo che esplora le origini del protagonista, al di fuori della cronologia principale, andando a posizionarsi prima della trilogia nota a tutti, approfondendo aspetti non narrati dai due titoli per PSP.

Considerando le recenti strategie di Sony, l'ipotesi di un remake o di una raccolta rimasterizzata dei primi God of War appare plausibile. Tuttavia, non si può escludere la possibilità di un capitolo inedito che riporti i giocatori nell'ambientazione ellenica tanto apprezzata, specialmente considerando l'epilogo dell'ultimo episodio per PS5.

Non è la prima volta che si vocifera di una raccolta antologica in arrivo per PS5 e PC, capace di permettere ai giocatori odierni di recuperare la storia di Kratos nella sua interezza.

Henderson ha anche accennato a un presunto State of Play di Sony che potrebbe tenersi la prossima settimana, indicativamente tra il 12 e il 14 febbraio. Durante l'evento potrebbe essere presentato un nuovo progetto di uno studio conosciuto da Insider Gaming alla Gamescom 2024, definito come particolarmente emozionante.

Sebbene queste informazioni siano da considerarsi come rumor non confermati, l'attendibilità di Henderson nel settore videoludico rende queste indiscrezioni degne di nota per gli appassionati in attesa di novità sul fronte PlayStation.