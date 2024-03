Un vero e proprio tesoro videoludico targato Sierra va all’asta

Una rara copia originale di Mystery House, la prima avventura grafica mai realizzata, è stata messa all'asta su Ebay, generando un'enorme quantità di interesse, e di offerte, da parte dei collezionisti di videogiochi.

Mystery House, sviluppato da Roberta e Ken Williams e pubblicato per Apple II 44 anni fa, è stato un pioniere nel suo genere, contribuendo a plasmare il futuro dei videogiochi.

Nel 1979, a Simi Valley, in California, Roberta e Ken Williams fondarono la On-Line Systems, divenuta poi Sierra On-Line.

La copia ritrovata è stata confezionata in modo casalingo dai coniugi Williams, fondatori della Sierra On-Line, utilizzando bustine di plastica comuni. Questo particolare esemplare di Mystery House, una delle 10.000 copie iniziali, è rimasto intatto e ora è disponibile per l'acquisto su Ebay.

Secondo Chris Kohler di Digital Eclipse, è probabile che la copia sia stata conservata nella cucina dei Williams prima di essere trovata, confermando così l'importanza storica e la rarità di questo pezzo.

Il prezzo dell'asta è già salito a 4.150 dollari al momento della stesura dell'articolo, con ancora più di quattro giorni rimanenti per fare offerte. Il venditore ha dichiarato di aver conservato la copia in magazzino per decenni, scoprendola solo recentemente in una scatola di vecchio software.

Nonostante il lungo periodo di inattività, ha garantito che il gioco sia ancora in buone condizioni e funzionante, aumentando così il suo valore per i potenziali acquirenti.

Questo evento mette in luce l'interesse sempre crescente per la storia dei videogiochi e la ricerca di pezzi unici e rari da parte dei collezionisti. Mystery House rappresenta un importante capitolo nella storia dei giochi, e questa copia originale offre ai fan l'opportunità di possedere un pezzo autentico di tale patrimonio.

Con il continuo aumento delle offerte e dell'attenzione mediatica, è probabile che il prezzo finale raggiunga cifre ancora più alte, confermando il valore e l'importanza di questa particolare copia di Mystery House.