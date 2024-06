Una nuova linea di Xbox Series X|S arriverà il prossimo Natale

Durante le prossime festività, tre nuove opzioni di console Xbox Series X|S si uniranno alla lineup esistente, offrendo la stessa velocità e prestazioni con più opzioni di design, archiviazione e prezzo, per soddisfare le esigenze dei giocatori.

Il lancio di nuovi giochi per Xbox Series X|S e PC, come Avowed, Indiana Jones e il Grande Cerchio e Senua’s Saga: Hellblade II, rende quest'anno uno dei migliori per fare l'upgrade della propria console o entrare nel mondo di Xbox per la prima volta.

La Xbox Series S da 1TB, introdotta l'anno scorso in Carbon Black, è stata una scelta perfetta per i giocatori che desideravano più spazio di archiviazione senza la potenza completa di Series X, motivo per il quale, quest'anno, le stesse caratteristiche saranno disponibili anche in White Robot, offrendo un SSD da 1TB e il doppio dello spazio di archiviazione per conservare più giochi.

La console presenta il design elegante, moderno e compatto dell'Xbox Series S e offre tempi di caricamento ultraveloci e gameplay fino a 120 FPS. L'Xbox Series S 1TB in White Robot sarà disponibile al prezzo di €349.99.

La Xbox Series X - Edizione Digitale da 1TB in White Robot è una perfetta opzione per i giocatori orientati al solo formato digitale, offrendo la velocità e le prestazioni di Xbox Series X con un SSD da 1TB.

Con risoluzione fino a 4K, i giocatori possono godere di mondi visivamente sorprendenti e immersivi. La console sarà disponibile al prezzo di €499.99 e affiancherà l'attuale modello con lettore disco che permarrà al prezzo di €549.99.

infine, l'Xbox Series X - Edizione Speciale da 2TB Galaxy Black, offre la stessa velocità, prestazioni e funzionalità della Xbox Series X, ma con il doppio dello spazio di archiviazione e un design unico ispirato alle costellazioni, e allo spazio infinito, e un controller abbinato che sarà disponibile esclusivamente con questa console. Questa edizione speciale sarà disponibile in quantità limitate al prezzo di €649.99.

Con l'introduzione delle nuove console Xbox Series X|S, e dei numerosi giochi presentati durante l'Xbox Games Showcase odierno, l'ecosistema di gioco Xbox offre ancora più opzioni per fruire del loro vastissimo catalogo.