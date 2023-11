Una Steam Deck con spazio praticamente infinito? Possibile, con questa mod

Steam Deck è in grado di eseguire quasi tutti i giochi moderni, ma ha un problema: lo spazio a disposizione. Sull’handheld lo spazio è usato non solo per i giochi, ma anche per il precaricamento degli shader, un elemento che peggiora ulteriormente la situazione. Steam Deck offre al massimo 512GB e anche se sul mercato sono disponibili diversi SSD M.2-2230 da 2TB che si possono installare abbastanza facilmente, il problema rimane; per questo, i ragazzi di Storage Review hanno deciso di risolverlo installando... Un SSD da 61 TB.

Si tratta ovviamente di una mod, per cui è stato usato un SSD in formato U.2 da 61,44TB di Solidgm, nello specifico il modello D5-P5336. Prima di tutto, l’SSD M.2-2230 originale è stato sostituito con un adattatore da M.2 a U.2, a cui viene poi collegata l’unità esterna. Purtroppo, la modifica comporta la perdita della portabilità, dato che l’energia richiesta dall’unità U.2 è ben superiore a quella che può fornire lo slot M.2 e, di conseguenza, è necessario collegare un alimentatore ATX all’SSD per farlo funzionare.

Oltre alla quantità di spazio a disposizione, se vogliamo praticamente infinita visto il numero di giochi che si possono installare in 61TB, la mod migliora anche le velocità dello storage, dato che l’unità U.2 installata è più veloce di quella NVMe integrata. Guardando ai benchmark, l’SSD arriva a una velocità di 3,6GB/s, contro i 2,3GB/s dell’unità di Steam Deck.

Insomma, un bell’esercizio di stile, che però difficilmente vale la pena replicare: oltre al costo di un SSD del genere, la mod elimina il vantaggio principale di Steam Deck, la sua portabilità. Per il momento, vi dovrete accontentare dei 2TB offerti dalle unità M.2-2230 sul mercato.