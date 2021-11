Uncharted 4 per PC e PS5 sarà incompleto? L’ESRB dice di sì

Annunciata a settembre, la versione PlayStation 5 e PC di Uncharted 4 potrebbe arrivare sul mercato davvero a breve. Nel corso delle ultime settimane il pacchetto, che include l’ultima avventura di Nathan Drake più il DLC stand alone L’Eredità Perduta è stato infatti valutato dall’ente di rating australiano e nelle ultime ore anche dall’ESRB. Che però, purtroppo, potrebbe aver svelato come il gioco starebbe per arrivare privo di tutti i suoi contenuti.

Uncharted 4 (2016)

No, non preoccupatevi: non stiamo parlando di parti di campagna mancanti oppure di una censura. Stando all’ESRB, le versioni next gen di Uncharted 4 arriveranno sul mercato prive della componente multiplayer. Un dettaglio riportato chiaro dall’ente statunitense (paragonabile al nostro PEGI), che alza però dei dubbi in merito. I server dell’esclusiva PlayStation 4, infatti, sono ancora attivi e non si capisce il motivo per cui, almeno sulla console next gen del colosso nipponico, non debbano essere attivi.

La classificazione dell’ESRB d’altronde parla chiaro. “Assenza totale di elementi interattivi, come l’interazione tra i giocatori”, si legge nella descrizione delle nuove versioni di Uncharted 4. Nella versione originale di entrambi i giochi (sia il capitolo principale che lo spin-off), invece, si fa riferimento proprio al comparto multigiocatore. Chiaramente per saperne di più sarà necessario attendere una comunicazione ufficiale da parte di Sony, che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane, magari con tanto di annuncio della release date.

Uncharted 4 ha debuttato originariamente su PlayStation 4 durante la primavera del 2016. Si tratta dell’ultimo capitolo sviluppato da Naughty Dog, che da allora si è dedicato solamente al brand di The Last of Us, con lo sviluppo del secondo capitolo della saga di Ellie, che ha visto la luce a giugno 2020. Nel prossimo futuro dello studio di Sony dovrebbe esserci un gioco online, ma è ancora presto per conoscere tutti i dettagli in merito. Il reveal arriverà forse al prossimo E3?