Uno dei boss più amati di Bloodborne prende vita grazie ai LEGO

Nelle ultime generazioni From Software è riuscita a sfornare un numero di titoli molto cospicuo, e tutto quel che è uscito dalle fucine del team nipponico ha saputo appassionare tantissimi videogiocatori da tutto il mondo. Tra questi titoli Bloodborne è forse quello più chiacchierato ultimamente, e i fan della produzione si cimentano spesso in fan-art a dir poco spettacolari.

Tra i tanti tributi fatti a Bloodborne, c’è chi ha deciso di realizzare uno dei boss più amati del gioco From con i popolari mattoncini LEGO. Ci ha pensato l’utente conosciuto su Twitter come Eric Brown, il quale ci ha mostrato alcuni scatti al suo Vicario Amelia fatto di LEGO.

Il risultato ha dell’incredibile, con le fattezze del boss che sono state ricreate in modo molto preciso con i mattoncini di varie forme e dimensioni. Oltre al boss, questo appassionato ha creato anche l’altare che il Vicario prega, andando a realizzare un mini-set davvero molto affascinante.

— THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) October 17, 2021

C’è grande fermento sul possibile arrivo di Bloodborne su PS5 e PC, ma al momento non è stato annunciato ancora nulla di ufficiale, e per questo i fan si accontentano di realizzare tributi meravigliosi ad una delle esclusive PS4 più belle ed indimenticabili.

In attesa di questo porting, potete acquistare Bloodborne Game of the Year su PS4 a questo indirizzo.